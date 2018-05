Mai multe ştiri online: Theresa May

Theresa May insistă că Marea Britanie va părăsi uniunea vamală

Premierul britanic Theresa May a dat asigurări, ieri, la Sofia, că rămâne angajat față de planul ca Marea Britanie să iasă din uniunea vamală după părăsirea Uniunii Europene de către țara sa, transmite Reuters.Aflată în capitala bulgară pentru Summitul UE-Balcanii Occidentali, Theresa May a fost întrebată dacă guvernul de la Londra va cere UE ca Marea Britanie să rămână în uniunea vamală a UE după 2020, când se încheie perioada de tranziție post-Brexit.„Nu. Regatul Unit va părăsi uniunea vamală întrucât ieșim din Uniunea Europeană. Desigur, vom negocia viitoarele înțelegeri vamale cu Uniunea Europeană și am stabilit trei obiective”, a răspuns șefa executivului britanic. Ea a precizat că trebuie ca Marea Britanie să elaboreze propria politică privind comerțul cu restul lumii, țara sa să aibă schimburi comerciale fără fricțiuni cu UE și să nu existe o „frontieră dură” cu Irlanda.Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, a afirmat constant angajamentul Londrei față de evitarea unei „frontiere dure” între provincia britanică Irlanda de Nord și Republica Irlanda după Brexit.Parteneriatul vamal reprezintă una dintre propunerile prezentate de guvernul britanic și presupune că Londra va continua să colecteze tarife pentru bunurile care sunt destinate statelor membre ale UE.