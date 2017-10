Theresa May devine, astăzi, a doua femeie de la conducerea Guvernului britanic

Ştire online publicată Miercuri, 13 Iulie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul de Interne britanic Theresa May preia, miercuri, mandatul de premier al Marii Britanii de la David Cameron. Principala sa misiune va consta în a duce la îndeplinire dorința britanicilor, care au votat, în 23 iunie, pentru ieșirea Regatului din Uniunea Europeană.Cameron îi va înainta, miercuri, reginei Elisabeta a II-a demisia sa. Marți, premierul demisionar David Cameron a condus ultima sa ședință de cabinet. Într-o filmare postată pe pagina de Facebook a postului BBC News, David Cameron se declara, la începutul săptămânii, încântat că până miercuri seara Marea Britanie va avea un nou premier.Ministrul de Interne Theresa May a fost confirmată, luni, ca învingătoare, în cursa internă pentru conducerea Partidului Conservator, după ce oponenta sa, Andrea Leadsom, a decis să se retragă din cursa pentru fotoliul de premier.După confirmarea în funcțiea de conducere a Partidului Conservator, May a dat asigurări că Brexitul va fi un succes, că va unifica țara, divizată profund de referendumul privind apartenența la UE de luna trecută, și că va construi un Regat Unit mai bun, relatează The Independent.„Sunt onorată (...) să fiu aleasă de Partidul Conservator pentru a deveni liderul său”, a spus Theresa May într-un discurs scurt rostit în fața Parlamentului, în aplauzele colegilor său de partid.Theresa May, o eurosceptică prin convingere, va avea ca principală sarcină să negocieze ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, comentează AFP, conform Agerpres. Supranumită „noua Margaret Thatcher”, a insistat asupra necesității de a unifica țara și de a pune la punct o perspectivă pozitivă de viitor pentru Marea Britanie.Deși eurosceptică, Theresa May a ales la începutul anului să rămână alături de premierul David Cameron în tabăra care a susținut rămânerea în blocul comunitar la referendumul din 23 iunie. Totuși, ea s-a implicat puțin în campanie, însă a susținut o limitare a imigrației, tema favorită a taberei favorabile Brexitului (părăsirea UE), fapt care a făcut-o credibilă pentru ambele tabere.Jonglând abil între facțiunile pro și anti-Brexit din Partidul Conservator, Theresa May a reușit în final să se impună drept o candidată a consensului la conducerea partidului și la succesiunea lui Cameron, care și-a anunțat demisia după eșecul taberei anti-Brexit la referendum. Ea este o conservatoare care se plasează mai degrabă în zona de dreapta a Partidului Conservator, chiar dacă în prezent are un discurs orientat spre temele mai sociale, încercând astfel să-și estompeze imaginea de persoană insensibilă.Theresa May s-a născut pe 1 octombrie 1956 la Eastbourne, oraș de coastă în sud-estul Marii Britanii. După ce și-a terminat studiile de Geografie la Oxford, a lucrat la Banca Angliei, iar în 1986 și-a început cariera politică, devenind consilier în districtul londonez Merton. După două eșecuri la legislative, în anul 1997 a fost aleasă deputată conservatoare în circumscripția prosperă Maidenhead.În perioada 2002-2003 ea a fost prima femeie care a ajuns secretar general al Partidului Conservator. Atunci a ieșit în evidență printr-o intervenție în care i-a calificat pe conservatori drept „nasty party” - la vremea aceea conservatorii fiind orientați puternic către dreapta -, afirmații ce i-au atras unele reacții acide.Între anii 1999 și 2010, Theresa May a avut mai multe sarcini în guvernul din umbră al conservatorilor, din 2005 fiind mâna dreaptă a lui Cameron. Odată ajuns șef al executivului, în 2010, acesta a recompensat-o cu postul de ministru de interne, funcție pe care May a deținut-o neîntrerupt de atunci și în care s-a remarcat prin fermitate, indiferent că a fost vorba despre delincvenți, imigranți ilegali sau predicatori islamiști.Conform publicației Daily Telegraph, Theresa May poate fi tranșantă și de o „determinare feroce”, motiv pentru care uneori este denumită „noua Margaret Thatcher”. „Ea are o putere de muncă incredibilă și este foarte exigentă (...) Detestă riscul, este o persoană de încredere”, afirmă una dintre colaboratoarele ei.Profilul Theresei May pare apropiat de cel al cancelarului german Angela Merkel, ele având în comun faptul că sunt fete de pastori, nu au copii și sunt două politiciene conservatoare deschise și pragmatice.