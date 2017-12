Mai multe ştiri online: Theresa May

Theresa May consideră că nimic nu-i poate "deraia" guvernul

Ştire online publicată Marţi, 19 Decembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Prim-ministrul britanic Theresa May a asigurat, ieri, că nimic nu i-ar putea „deraia” guvernul, care se pregătește acum să negocieze o perioadă de tranziție și un viitor acord comercial cu UE, deși cabinetul rămâne divizat asupra viziunii pentru Regatul Unit post-Brexit, relatează AFP și Reuters.După un acord validat, vineri, de liderii europeni asupra primei faze a negocierilor legate de Brexit, Theresa May a considerat într-un articol publicat de Sunday Telegraph că „am arătat că scepticii au greșit”. Și „nimic nu ne va deraia din misiunea fundamentală de a concretiza voința democratică exprimată de poporul britanic de a se retrage din UE”, a insistat ea.Șefa guvernului britanic a anunțat că discuțiile privind perioada de tranziție vor începe imediat. O întâlnire pe această temă va avea loc, zilele acestea, între mai mulți miniștri, înainte de a fi extinsă la întregul guvern. Executivul nu și-a definit încă oficial poziția, în timp ce discuțiile cu Bruxellesul urmează să înceapă în ianuarie.Theresa May a încercat să îi liniștească pe susținătorii retragerii din UE, în termeni foarte generali, că odată cu Brexitul, țara își va recăpăta controlul frontierelor și va stabili propriile legi. Cu toate acestea, ca un semn că subiectul rămâne sensibil în interiorul guvernului, ministrul de externe Boris Johnson, una dintre vocile cheie pro-Brexit, a cerut, duminică, o viziune nouă și ambițioasă pentru ca Marea Britanie să nu devină un stat vasal al UE.