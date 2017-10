Theresa May: Britanicii vor să vadă că imigrația este ținută sub control

Ştire online publicată Miercuri, 06 Septembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Imigrația este bună pentru Marea Britanie, dar opinia publică vrea să vadă că aceasta este ținută sub control, în contextul în care Londra părăsește Uniunea Europeană din cauza impactului pe care îl poate avea acest fenomen, în special asupra persoanelor cu venituri mici, a declarat miercuri premierul britanic Theresa May, potrivit Agerpres.ro.Conform unui document de lucru al guvernului ajuns în presă, Marea Britanie ia în considerare măsuri pentru a restricționa imigrația, cu excepția lucrătorilor înalt calificați din UE. Unele companii au spus despre acest plan că este alarmant, iar un parlamentar de opoziție l-a descris ca fiind "de-a dreptul crud"."În general, imigrația a fost bună pentru Marea Britanie, dar oamenii vor să vadă că imigrația este controlată. Asta e ceea ce vor să vadă oamenii ca rezultat al ieșirii din Uniunea Europeană", a spus May în parlament ca răspuns la o întrebare a unui ales privind beneficiile imigrației asupra economiei britanice."Există un motiv pentru care vrem să garantăm că putem controla imigrația. Este vorba de impactul pe care imigrația îl poate avea asupra oamenilor, asupra accesului la servicii, asupra infrastructurii. Însă în mod crucial aceasta îi lovește deseori pe cei cu veniturile cele mai mici", a adăugat ea.