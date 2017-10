Theresa May a anunţat că va forma noul guvern

Theresa May a anunțat că va forma noul guvern

Ştire online publicată Vineri, 09 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Premierul conservator britanic Theresa May a anunțat, astăzi, că va forma un nou guvern în urma alegerilor anticipate, promițând că acest executiv va asigura stabilitate și va negocia cu Uniunea Europeană cu obiectivul de a obține un acord de succes privind Brexitul, potrivit agenției Reuters.Partidul Conservator a obținut 318 mandate în Camera Comunelor, sub majoritatea absolută de 326 de mandate. Dar și-a asigurat sprijinul Partidului Democratic Unionist (DUP) din Irlanda de Nord, care a obținut 10 mandate în noul legislativ."Vom continua să lucrăm împreună cu prietenii și aliații noștri din Partidului Democratic Unionist în special", a spus Theresa May într-o scurtă intervenție în fața presei la Downing Street 10, după ce a primit din partea Reginei Elisabeta a II-a mandatul de a forma guvernul."Cele două partide ale noastre și-au construit o relație puternică de-a lungul anilor și aceasta îmi dă încredere că vom putea lucra împreună în interesul întregului Regat Unit", a adăugat premierul conservator.Ea a insistat că de acum înainte energiile trebuie canalizate către un Brexit de succes și că noul guvern pe care-l conduce va ghida țara către acest obiectiv."Acest guvern va ghida țara în discuțiile cruciale privind Brexitul, care vor începe în zece zile și va răspunde dorinței britanicilor de a duce până la capăt ieșirea din Uniunea Europeană", a mai spus Theresa May, sugerând astfel că nu dă înapoi de la obiectivul părăsirii blocului comunitar."Țara are nevoie mai mult ca niciodată de certitudine. Numai conservatorii și Partidul Unionist o pot oferi. Acum să ne apucăm de treaba", a conchis ea.Partidul Democratic Unionist (DUP) susține rămânerea Irlandei de Nord în cadrul Regatului Unit și are în chestiunile sociale o abordare asemănătoare cu cea a conservatorilor.