The Economist: Evenimentele din ultimele luni dau impresia că România regresează la toate capitolele

Ştire online publicată Vineri, 24 August 2012. Autor: Cuget Liber Online.

România este o țară care regresează în toate aspectele. Este concluzia la care a ajuns revista britanică “The Economist”, care a trecut în revistă evenimentele politice ale României din ultimele luni, scrie Realitatea.net.Aceeași revistă scrie că războiul politic dintre președintele României, Traian Băsescu și premier, va continua."Criza politică din România are deja două luni și are toate șansele să se intensifice odată cu apropierea alegerilor parlamentare din noiembrie", mai spune The Economist, care subliniază că atât Crin Antonescu cât și Victor Ponta sunt sunt deciși să nu coabiteze cu Băsescu.Jurnaliștii britanici îl citează pe comentatorul Sorin Ioniță și scriu că lupta politică din România are ca scop controlul justiției, menționează Realitatea.net.