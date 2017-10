The Beatles şi Mick Jagger ar putea apărea pe noua bancnotă de 10 lire sterline

The Beatles și Mick Jagger ar putea apărea pe noua bancnotă de 10 lire sterline

Ştire online publicată Sâmbătă, 22 Decembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

The Beatles, Mick Jagger și Robbie Williams se numără printre cele 150 de celebrități, avute în vedere de Banca Națională a Angliei, ale căror chipuri ar putea fi imprimate pe o nouă bancnotă de 10 lire sterline.Potrivit tabloidului Daily Mail, Banca Națională a Angliei a publicat o listă cu 150 de personalități britanice, dintre care va fi aleasă una, al cărei chip va ilustra noile bancnote.Astfel, printre cele 150 de personalități, ale căror nume au fost sugerate de către public pentru noua emisiune a bancnotelor de 10 lire sterline figurează două "monumente" ale muzicii britanice - trupa The Beatles și Mick Jagger, solistul trupei The Rolling Stones -, dar și fostul solist al grupului pop Take That - Robbie Williams, care a avut un succes răsunător și în calitate de cântăreț solo.Printre personalitățile avute în vedere pentru această onoare se află nu doar vedete din industria muzicală, ci și reprezentanți ai monarhiei britanice, vedete din lumea sportului, a literaturii și a politicii. Pe această listă apar numele prințesei Diana, decedată în urma unui accident de automobil la Paris în 1997, fotbalistul David Beckham, jucătorul de rugby Jonny Wilkinson. Sunt evocate însă și numele ducelui de Edinburgh, al reginei mamă, cel al fostului premier Winston Churchill și cel al activistei pentru drepturile femeilor Emmeline Pankhurst. Trei "uriași" ai literaturii - William Shakespeare, Geoffrey Chauser și George Orwell - apar pe aceeași listă, alături de oamenii de știință Stephen Hawking și Alexander Fleming.Însă, potrivit tabloidului The Mirror, favoritul este Alan Turing, matematician, criptolog și informatician, autorul articolelor pe baza cărora a fost înființată știința informatică, care a condus la apariția computerului, mort în 1954 după ce a fost condamnat, potrivit legislației din epocă, pentru faptul că era homosexual.Din anul 2000, naturalistul și biologul Charles Darwin, cunoscut în special pentru teoriile sale despre evoluția speciilor și despre selecția naturală, ilustrează una dintre cele două fețe ale bancnotei de 10 lire sterline. Charles Darwin l-a înlocuit în această postură pe scriitorul Charles Dickens.Pe cealaltă față a bancnotei de 10 lire, la fel ca pe toate bancnotele britanice, este imprimat chipul reginei Elisabeta a II-a.