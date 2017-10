Textiliştii lansează o nouă modă - haine româneşti ieftine şi bune

La târgul Confintex

Textiliștii lansează o nouă modă - haine românești ieftine și bune

În acest an, târgul „Confintex - Cadouri de Paște” seamănă a… târg. În premieră, organizatorii (Camera de Comerț și FEPAIUS) folosesc pavilionul expozițional din Constanța, o locație care, deși nu foarte mare, reușește să imprime târgului o notă occidentală. Ca să își exprime bucuria, textiliștii au venit cu produse mai ieftine cu 15 – 20%, comparativ cu anul 2008. Aglomerația din hoteluri a fost înlocuită cu o organizare coerentă a standurilor, fără costuri suplimentare pentru expozanți, după cum spun reprezentanții CCINA Constanța. „Pavilionul este o piață pe care vrem să o promovăm de acum înainte, la toate târgurile noastre. De aceea tarifele din pavilion și hoteluri sunt identice. Am putea chiar să micșorăm chiria pentru spațiile din pavilion, ca să îi determinăm pe expozanți să aleagă acest spațiu. Mulți ne cer locurile lor obișnuite din hoteluri, motivând că lumea s-a învățat cu ei acolo”, spune Ion Dănuț Jugănaru, directorul general al Camerei de Comerț Constanța. Inaugurarea sezonului expozițional în pavilion nu s-a desfășurat totuși „cursiv”. Președintele CJC, Nicușor Constantinescu, a avut probleme cu înțelegerea conceptului „CCINA la pavilionul construit de CJC”, lăsându-se așteptat preț de mai bine de două ore. De fapt, după două s-a plictisit lumea și a plecat, nu știe nimeni dacă a mai ajuns sau nu. Iată încă o dovadă clară a faptului că socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. Trecând peste problemele de protocol, e bine să amintim că expozanții par să fi înțeles mersul de criză al afacerilor: vinzi mai ieftin, că altfel riști să nu vinzi nimic. Desigur, un profan în ale modei nu poate face diferența între haine ieftine sau scumpe. Am dat 40 lei pe șosete și 25 lei pe teniși și nu mi s-a părut nimic ciudat (altădată, nu la târgul acesta). Și cum pe comercianți nu i-am crezut chiar în totalitate, prezențele feminine care invadaseră pavilionul și se isterizau în continuu, exclamând pițigăiat „Moooamă ce ieftine sunt astea!“ „WOW, ce ieftini sunt pantofii!“ și „Fată, tre’ să cumpăr asta, e mult prea ieftină!”, m-au convins. Am văzut tricouri la 10 - 15 lei, jeanși la 50 lei, o mulțime de modele de pantofi din piele care nu săreau de 100 lei, un trend de scoatere în evidență a produselor fabricate în România, accentul pus pe expresia „Prețuri de producător” și modernizarea comerțului de târg prin posibilitatea de a plăti cu cardul la cele mai multe standuri. „Au înțeles textiliștii că acum se caută produsele românești, mai ieftine. Recesiunea i-a trezit la viață și fac acum ce ar fi trebuit să facă acum trei ani. Fac produse bune, ieftine și la modă. Cele mai multe firme vor să supraviețuiască crizei, de aceea au ieftinit produsele cu 15 - 20%. Adaptarea la criză se face în tot lanțul industriei ușoare, de la furnizorii de materie primă la comercianții finali”, spune Aureliențu Popes-cu, oficialul FEPAIUS. Târgul „Confintex – Cadouri de Paști” este deschis până duminică, putând fi vizitat între orele 10 și 20, excepție făcând ultima zi, când programul se încheie la ora 17. Sunt peste 150 de firme din toată țară, care expun pe o suprafață de 1.500 metri pătrați. O indicație „prețioasă”: pe lângă haine mai sunt și niște dulciuri de vânzare.