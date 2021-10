Testul PCR negativ nu exclude infecţia cu COVID-19, concluzia unui centru medical după peste 50.000 de teste

Reprezentanţii centrului medical OK Medical au anunţat, printr-o postare pe Facebook, că noua variantă Delta a SARS CoV-2 este detectată numai după apariţia simptomelor şi nu înainte, aşa cum se întâmpla cu variantele anterioare.



Potrivit Antena3.ro,un test PCR negativ nu exclude infecţia cu COVID-19.



"Analizând peste 50,000 de probe de tip RT-PCR dorim sa facem următoarele precizări:







Spre deosebire de variantele anterioare SARS CoV-2, varianta Delta poate fi detectabila prin metoda RT-PCR după momentul apariției simptomelor. In conformitate cu recomandările CDC, diagnosticarea infecției SARS CoV-2 se recomanda a fi efectuată cumulând rezultatul testului RT-PCR cu simptomatologia și istoricul pacientului.



Astfel, un rezultat RT-PCR NEGATIV, in prezența simptomelor specifice, NU exclude infecția SARS CoV-2, recomandarea FERMA fiind de izolare și retestare într-un interval de 48-72 ore", se arată într-un comunicat emis de OK Medical.

