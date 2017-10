Test istoric! Coreea de Nord a lansat o rachetă intercontinentală. "Tipul ăsta n-are nimic mai bun de făcut în viaţă?"

2

Tocmai ai făcut o mare descoperire!

NOI AM DAT DEJA EXTRA-BONUS 250 DE DOLARI!Lucrati acasa,la calculator,in timpul liber.Pe langa alte tipuri de castiguri,noi am dat deja si extra-bonus 250 DE DOLARI CHIAR DIN PRIMA LUNA a seriei de activitati speciale lansate la data de 12 aprilie 2017.Suntem pregatiti sa va ajutam pas cu pas,in asa fel incat sa castigati sigur,simplu si comod bani.Oferim si solicitam SERIOZITATE.Nu ne cautati decat dupa ce va-ti hotarat cu seriozitate!Cereti mai multe detalii la adresa de gmail: pacurarucostica1963@gmail com