Terenul de sub Balta Dunăreni este disputat de mai multe autorităţi

Evaluat la 30.000 de lei

Terenul de sub Balta Dunăreni este disputat de mai multe autorități

Primăria Aliman a încercat să concesioneze terenul de sub Balta Dunăreni, în suprafață de aproape 700 de hectare. Primul termen al licitației a fost stabilit pe data de 15 ianuarie, însă procedura a fost anulată de Agenția de Mediu întrucât lipsea un aviz de mediu. Cum balta este arie protejată și nu are custode, acestuia i se substituie autoritatea locală de mediu. Pentru adjudecarea terenului de sub baltă s-au cumpărat zece caiete de sarcini și s-au depus șase oferte. Situația se complică de vreme ce două autorități își dispută terenul de sub luciul de apă, iar peștele din apă este proprietatea unei firme private - SC Danubius Elite SRL, administrată de Dan Lucian Rusan, o persoană care a făcut afaceri în Deltă în zona Sfântu Gheorghe cu mult timp înaintea lui Alexandru Bitner. Între Danubius Elite SRL și Compania Națională de Administrare a Fondului Piscicol s-a încheiat un contract de asociere în participațiune cu nr. 193/ 30.09.2004. Contractul are valabilitate până în 2014. Consiliul local Aliman consideră că terenul de sub lac este al lui. Un drept asupra celor 700 de hectare de teren consideră că-l are și Compania Națională de Administrare a Fondului Piscicol, în urma naționalizării legiferate de un simplu ordin prin care activele SC Pestom au fost trecute cu titlu gratuit în administrarea companiei. Numai că multe active ale Pestomului erau sechestrate de Ministerul Finanțelor la vremea respectivă. Situația s-a complicat și mai tare atunci când, în urmă cu doi ani, își amintește directorul SC Pestom, Doina Arhire, compania a încercat să vândă activele: clădirile din jurul bălții, cherhanaua, digurile și un stăvilar, acțiune care nu a fost dusă până la capăt întrucât cei de la Pestom s-au opus. Nici peștele nu a scăpat fără sechestru în 2006. Compania Națională de Admi-nistrare a Fondului Piscicol a apărut după ce Consiliul local Aliman a intabulat dreptul de proprietate asupra terenului aflat sub baltă, fapt care a încurcat și mai tare treaba. „I-am chemat la conciliere directă pe cei de la companie”, ne-a declarat primarul localității Aliman, Gheorghe Topalu, dar nu s-a ajuns la niciun rezultat. Primăria a încercat o conciliere după ce s-au judecat prin instanță pentru terenul de sub luciul de apă. Hotărârea definitivă a obținut-o primăria în 2005, după doi ani de procese, iar în 2004, își amintește primarul, Agenția Domeniilor Statului a predat terenul, flora și fauna celor de la Compania Națională de Administrare a Fondului Piscicol. 30.000 de lei, prețul de concesiune al lacului De ce se dă o luptă puternică pentru terenul de sub lac? Ce să facă o societate comercială cu 700 de hectare acoperite de apă? Primarul localității ne spune că nu intenționează să demareze lucrări de investiții pe malul lacului, atâta timp cât balta este arie naturală protejată. Singura lui explicație este aceea că firma care ar concesiona fundul lacului așteaptă anul 2014 când expiră contractul firmei Danubius Elite SRL și speră să obțină și dreptul de a desfășura acțiuni de piscicultură. Prețul de concesionare a lacului este, la rândul său, infim. Conform declarațiilor primarului comunei Aliman, în urma evaluării unui expert, un hectar de teren de sub apă face doar 46 de lei, urmând ca pentru întreaga suprafață valoa-rea să fie de 30.000 de lei. Acesta este prețul de la care a pornit licitația. Nu este prima tentativă a autorităților locale de trecere a fundului unui lac în administrarea consiliului local. În luna septembrie 2007, pe ordinea de zi a ședinței de consiliu local Constanța, la ordinea 19 s-a aflat un proiect de hotărâre privind emiterea acordului în vederea aprobării trecerii unei părți din cuveta Lacului Siutghiol din domeniul public al statului și administrarea Administrației Naționale Apele Române în domeniul public al municipiului Constanța și administrarea Consiliului local Constanța. Prin inițierea unei astfel de hotărâri, Primăria Constanța își face pârtie pentru organizarea, anul acesta, fără emoții, a cursei Romanian Grand Prix și de realizare a orășelului lacustru pe Lacul Siutghiol. Odată cu preluarea în administrare a unei părți a cuvetei lacului, probabil tocmai a zonei unde se va desfășura cursa de ambarcațiuni, firma organizatoare și Primăria Constanța nu vor mai avea nevoie de acordul de mediu. Lacuri cu mai multe moașe Astfel de lucrurile se pot întâmpla întrucât nu există un singur administrator al lacului: unul are apa, altul peștele și altul terenul de pe fundul apei. Primăriile, Direcția Dobrogea Litoral Apele Române, SC Pestom SA, Compania Națională de Administrare a Fondului Piscicol și Agenția Domeniilor Statului își revendică dreptul de administrare, iar în unele cazuri de proprietate asupra lacurilor din județul Constanța. Bătălia cea mare se dă nu pe apă, ci sunt vizate populațiile de pești.