Tensiuni între statele membre în privinţa bugetului ONU

Tensiuni între statele membre în privința bugetului ONU

În fiecare an, subiectul bugetului este o sursă de tensiuni la ONU, iar în 2018, acestea s-au accentuat din cauza dorinței SUA, principalul contributor, de a oficializa o reducere cu circa 3% a contribuției lor la operațiunile de pace, comentează agenția AFP, consultată de Agerpres. Prin urmare, apare întrebarea: cine va furniza cele 220 de milioane de dolari pe care SUA nu mai vor să le plătească?Discuțiile vizează definiția „cheilor de repartizare” între țările ONU pentru bugetul de funcționare și bugetul operațiunilor de pace ale ONU. Acest subiect revine la fiecare trei ani, iar compromisul final așteptat până la sfârșitul lunii se va aplica până la finele lui 2021.Bugetul de funcționare al ONU pentru perioada 2018-2019 se apropie de 5,4 miliarde de dolari. Bugetul anual al operațiunilor de pace depășește 6,6 miliarde de dolari.„În Comisia a cincea a ONU, unde se discută chestiunile bugetare, participanții lucrează acum ziua, seara și în week-end”, afirmă un diplomat, în timp ce un altul spune că este vorba de un „subiect ultrasensibil”.Potrivit unui diplomat rămas sub acoperirea anonimatului, „Grupul celor 77 și al Chinei” (în realitate 134 de țări) a sugerat în discuții ca Uniunea Europeană să își asume o parte din cheltuielile pe care nu mai vor să le plătească SUA.„UE are un statut de observator la ONU, în timp ce G77 nu este decât un grup, așa că este mai normal ca ea să plătească”, spune cea mai mare coaliție de state în dezvoltare din cadrul ONU. „Exclus”, afirmă diplomați europeni, sub acoperirea anonimatului.Ar trebui ca toți ceilalți observatori să fie puși să plătească, iar europenii ar urma să plătească dublu, în contextul în care contribuția europeană reprezintă 32% din bugetul de funcționare și circa 30% din bugetul operațiunilor de pace.În ceea ce o privește, Japonia, care în 2019 va ceda Chinei poziția a doua în topul contributorilor, exclude să ofere ceva în plus.„China vrea să plătească mai mult dacă este corect, dar nu vrea să plătească pentru alții”, adaugă unii diplomați, precizând că în schimb Beijingul cere mai multe posturi de responsabilitate.