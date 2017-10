Telefoanele unor pasageri din avionul dispărut în Asia încă mai sună

Ştire online publicată Marţi, 11 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Misterul dispariției zborului MH370 al companiei Malaysia Airlines se adâncește, o dată cu o nouă dezvăluire adusă de Washington Post, potrivit căruia mai multe numere de telefon ale unora dintre pasagerii prezenți la bordul Boeingului de negăsit continuă să fie apelabile. O adevărată dramă pentru familiile celor dispăruți, care fac apel la autoritățile însărcinate cu ancheta să utilizeze geolocalizarea pentru a da de urma celor 239 de persoane date dispărute, scrie Jurnalul.ro.În cursul weekend-ului, mai multe familii ale celor 239 de pasageri ai zborului MH370 au încercat, ca o ultimă șansă, să-și sune apropiații. Și abia acum misterul capătă amploare, pentru că la unii dintre ei la capătul celălalt al firului exista ton de apel. Fapt ce a intrigat familiile, pentru că, în mod normal, acele numere ar fi trebuit să nu mai fie apelabile, telefoanele să fie închise, fără semnal etc. Căci se presupune că avem de-a face cu o prăbușire sau cu o dezintegrare în aer a aparatului în plin zbor.Compania aeriană Malaysia Airlines a făcut același test cu numerele de telefon ale membrilor echipajului avionului. Același rezultat: există ton de apelare, chiar dacă nimeni nu răspunde. Apelurile-fantomă, cum le prezintă presa americană, sunt cu atât mai ciudate cu cât familiile celor dispăruți au descoperit că unii pasageri sunt conectați încă la QQ, serviciul de mesagerie instantanee chinez!Toate aceste numere de telefon au fost furnizate autorităților chineze, pentru a analiza acest fenomen cel puțin ciudat, date fiind circumstanțele.Potrivit International Business Times, 19 familii ale unor dispăruți au semnat o declarație comună, atestând că mai multe numere de telefon erau active și cer autorităților să localizeze aceste telefoane mobile.Avionul Boeing 777-200 al companiei Malaysia Airlines care zbura pe ruta Kuala Lumpur-Beijing, cu 239 de persoane la bord, a pierdut contactul cu controlorii de trafic în cursul nopții de vineri spre sâmbătă, fără să trimită SOS, și de atunci nu se mai știe nimic despre el, în pofida unei ample operațiuni internaționale de căutare care are loc în zona unde se presupune că s-a prăbușit.O navă vietnameză angajată în operațiunile de căutare a aeronavei malaeziene dispărute în weekend a găsit un obiect plutitor despre care s-a stabilit însă că nu are nicio legătură cu avionul pierdut.Vo Van Tuan, adjunctul șefului Statului Major al armatei vietnameze, a precizat pentru presă că obiectul respectiv, despre care s-a crezut inițial că ar putea fi o barcă de salvare, era de fapt o cutie de distribuție acoperită cu alge.