Tehnologia Wi-Fi, inofensivă pentru sănătate

Ştire online publicată Luni, 29 Septembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Tehnologia wireless nu prezintă riscuri pentru sănătate, potrivit unui raport de cercetare independentă publicat pe www.d-link.ro și citat de agora.ro, care explorează originile și proliferarea tehnologiei Wi-Fi. Bazată pe cercetări derulate în majoritatea statelor europene, lucrarea ia în discuție motivele de îngrijorare - în special ale persoanelor din sectorul educativ - stârnite de anumite relatări recente. Raportul întocmit de David Longworth constată că motivul cheie pentru proliferarea Wi-Fi este adoptarea pe scară largă a standardelor, astfel apărând mai multe beneficii, între care: comoditatea în utilizare, instalarea rapidă, costurile scăzute și progresele tehnice realizate în ultima generație de standarde Wi-Fi, 802.11n. În timp ce Wi-Fi continuă să se bucure de o popularitate în creștere, persistă în întreaga Europă anumite idei preconcepute conform cărora ar fi posibil ca această tehnologie să prezinte riscuri pentru sănătatea utilizatorilor. Deși variantele extreme au de-a face mai mult cu sentimente locale decât cu eforturi de cercetare derulate la scară națională, guvernele și organismele regulatorii sunt îndreptățite să ia în considerare impactul oricărei noi tehnologii asupra sănătății umane. 2% din doza zilnică recomandată Cercetătorii europeni aprobă însă Wi-Fi din punct de vedere al sănătății, constatând, printre altele, că, întrucât undele radio emise de Wi-Fi sunt similare celor radio și TV, mai multe studii de cercetare au monitorizat deja impactul acestora, în ultimii 50 de ani. În plus, comparațiile cu semnalele telefoanelor mobile sunt eronate. Agenția pentru Protecția Sănătății din Marea Britanie arată că ar trebui ca o persoană să stea într-un hotspot Wi-Fi timp de un an pentru a fi expusă unui nivel similar de unde radio ca în cazul unei convorbiri telefonice de 20 de minute la celular. Semnalele Wi-Fi se situează adesea sub recomandările internaționale referitoare la nivelurile maxime de expunere la radiații non-ionizante. Un program de lungă durată derulat de Organizația Mondială a Sănătății asupra câmpurilor electromagnetice și sănătății publice consideră că nivelul este între 0,002% și 2% din nivelul maxim recomandat. Trei direcții în care OMS a făcut noi cercetări sunt: creșterea temperaturii corporale, cancerul și o stare numită „hipersensibilitate electromagnetică”. În niciunul dintre cele trei cazuri nu au putut fi găsite dovezi care să arate că ar exista probleme reale. În final, raportul arată că legislația UE, reflectată de legile naționale ale statelor membre, respectă în linii mari recomandările internaționale.