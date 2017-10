Teatrul Soveja, un balast pentru bugetul Consiliului Judeţean

Teatrul Soveja, un balast pentru bugetul Consiliului Județean

În timp ce Teatrul de vară Mamaia a devenit, peste noapte, Palatul Festivalurilor (mai puțin Festivalul Copiilor, care nu și-a găsit rostul aici din motive de răzbunare!!!, dar nici Festivalul producătorilor de film?!?), Teatrul Soveja se metamorfozează în „Palatul buruienilor”. O investiție, așteptată cu interes de constănțeni, a devenit acum incomodă și nu ne-ar surprinde s-o vedem demolată, de „dragul” parcării… vecinului! Sezonul estival la Constanța înseamnă, pe lângă un intens furnicar, caniculă și plaje aglomerate, începutul unei serii de spectacole menite a atrage turiștii în tumultul cultural al urbei. Deopotrivă și pentru constănțenii dornici de plimbări pe răcoare. Unul dintre locurile preferate de organizatorii de spectacole, având o tradiție a concertelor estivale, este Teatrul de Vară Mamaia, care este închiriat de aceștia cu 32 milioane lei vechi pe seară. În schimb, cu o mai mare capacitate de găzduire a publicului, Teatrul de Vară Soveja constituia o altă opțiune pentru desfășurarea spectacolelor de anvergură, însă, momentan, singura funcție a grădinii de vară este să stea la umbra impetuosului mall din vecinătatea lacului Tăbăcărie. Totuși, se întrezăresc speranțe pentru readucerea la viață a Teatrului Soveja, întrucât reprezentantul Direcției de Cultură din cadrul Consiliului Județean Constanța, Cristian Zgabercea, i-a propus, acum câteva luni, lui Bebe Mihu, unul dintre marii organizatori de spectacole de pe litoral (și recunoscut ca soțul celebrei Maria Dragomiroiu), să-i redea pulsul instituției: „Domnul Zgabercea vrea să revigoreze Teatrul Soveja, impunându-ne să-i dăm din nou viață”, a declarat Bebe Mihu. În consecință, vara următoare, grădina de vară de pe lacul Tăbăcarie nu va mai fi clădirea incomodă de dincolo de mall. Desigur, până la anul se pot întâmpla multe, având în vedere că marele complex comercial necesită o vastă suprafață de parcare a mașinilor. Teatrul de Vară Mamaia are o capacitate mai mică decât Teatrul Soveja, dar totuși este foarte solicitat de către organizatorii de spectacole pe litoral. Motivul, expus de Bebe Mihu, face diferența dintre cele două grădini de vară: „La Teatrul Soveja veneau de obicei localnicii, în timp ce Teatrul de Vară Mamaia le este destinat în special turiștilor”, a spus organizatorul. Și, totuși, cum se face că, fără nici un efort investițional, ba, din contră, fără motivația festivalurilor, Teatrul de vară Mamaia s-a metamorfozat în Palatul Festivalurilor? Întrebare retorică, evident, ca toate celelalte întrebări adresate Consiliului Județean Constanța!!! Dincolo de toate acestea, Teatrul de Vară Mamaia își așteaptă publicul la UNICUL Festival Național de Muzică Ușoară, care se va desfășura în perioada 18 - 24 august. În timp ce Teatrul Soveja mai are de așteptat până își va recăpăta succesul de care s-a bucurat ani de zile. Asta dacă nu cumva, între timp, va deveni atât de incomod încât va fi resorbit de „vecin”.