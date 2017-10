Teatrul pentru Copii şi Tineret, o oază de artă în Cernavodă

Teatrul pentru Copii și Tineret, o oază de artă în Cernavodă

De aproape un an, la Casa de Cultură din Cernavodă, Primăria a angajat câțiva actori inimoși care pun pe primul loc pasiunea pentru teatru, dedicându-i-se acestuia indiferent de condițiile mai mult sau mai puțin convenabile pe care le au la dispoziție pentru a duce la capăt actul artistic. Au pornit pe acest drum anevoios sub coordonarea celui care a pus bazele Teatrului pentru Copii și Tineret din Cernavodă ((TCTC), Victor Ignat, Artist Emerit al Republicii Moldova, fondator de teatre, actor și regizor, iubitor de Alecsandri, Caragiale și de România, în general. TCTC a făcut primii pași prin actrița Luciana Crudu (fostă actriță a Teatrului de Stat Constanța), care a interpretat rolul Cucoanei Chirița, avându-l ca partener în scenă pe Victor Ignat (rolul lui Grigore Bârzoi). Printre spectacolele jucate de actorii Teatrului pentru Copii și Tineret din Cernavodă au fost „Chirița în provincie”, „Dar din dar”, „Baba Hârca...” și „Cheia de la suflet”, regizate de dr. în Teatru Victor Ignat. Sub aceeași baghetă regizorală a avut loc premiera spectacolului „Vulpea cea faimoasă”, de Vasile Bădiță, care s-a bucurat de succes printre cei mici atât la avanpremieră, cât și la premieră. Povestea moralizatoare a vulpii salvate din capcană de un ursuleț a scos în evidență supremația binelui în fața răului, un mit puternic, reactivat scenic cu talent de tinerele actrițe. TCTC urmează și o traiectorie didactică, elevii din Cernavodă putând lua contact cu arta vorbirii și a măestriei actorului, pentru ca „peste ani, dacă nu vor deveni actori, măcar vor deveni buni spectatori”, așa cum speră regizorul Ignat. Lipsa unui spațiu adecvat de desfășurare a actului artistic reprezintă o problemă acută cu care se confruntă echipa de actori. Scena este astfel proiectată încât pare „bună pentru prezentare de modă, și nu pentru teatru”, așa cum ne mărturisește regizorul. În ultima premieră, „Vulpea cea faimoasă”, am văzut pe „baricade” actrițele: Constantina Lepădatu, Corina Iacob, Iuliana Tamaș, Codruța Stănescu și Mădălina Bratei, actorii Andrei Stroescu și Bogdan Burduf susținând sonorizarea și iluminarea spectacolului. Așa cum ne-a spus, regizorul este în așteptarea unui pictor-lumini, și a actorilor „dornici să joace mult, căci intenționăm să provocăm publicul cu 5-7 premiere pe an”. Pe 27 martie, de Ziua Mondială a Teatrului, cu prilejul împlinirii a 91 de ani de la Unirea Basarabiei cu România și la un an de la inaugurarea TCTC, actorii din Cernavodă vin în întâmpinarea publicului cu vodevilul „Ah, gelozia!”, după comedia spumoasă „Kir Zuliaridi” de Vasile Alecsandri. Tot în această stagiune, după completarea posturilor vacante, trupa reîntregită urmează să prezinte o altă comedie, „O noapte furtunoasă” de I. L. Caragiale, care „va mai descreți frunțile cernăvodenilor” , așa cum spune Mircea Mariana, primarul orașului Cernavodă.