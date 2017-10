Teatrul „Fantasio” a fost înlocuit cu o fanfară

Nici în ultima ședință de consiliu județean din acest mandat, Nicușor Constantinescu nu s-a dezmințit. Invocând un principiu al democrației numai de el știut, cum că „minoritatea trebuie să se supună majorității” și că, dacă majoritatea votează într-un fel, și minoritatea trebuie să o urmeze, Constantinescu a sancționat aspru un vot împotrivă dat de liberalul Victor Manea la unul dintre proiecte. Manea a votat împotriva proiectului de hotărâre privind alocarea sumei de 300.000 lei Fundației „Fantasio” pentru organizarea Festivalului Fanfarelor. Liberalul a declarat că nu este de acord cu proiectul, ca urmare a faptului că în urmă cu aproape patru ani s-a distrus un brand, Teatrul Fantasio, pentru a se finanța acum o fanfară. Explicația l-a iritat foarte tare pe Constantinescu. Cel care patru ani de zile s-a purtat mai degrabă dictatorial decât democratic la conducerea județului a izbucnit din nou, refuzând, așa cum a făcut patru ani de zile, comunicarea și consultarea pe problemele județului. Și asta doar pentru că, după părerea lui Constantinescu, majoritatea are întotdeauna dreptate, iar minoritatea nu este de luat în seamă. Pentru ca hegemonia echipei Constantinescu & Co să fie deplină, președintele Consiliului Județean Constanța a răspuns cu aceeași infatuare și democratului Ionel Manafu. Manafu a solicitat lămuriri referitoare la lipsa din convocator a proiectelor de hotărâri referitoare la încetarea mandatelor de consilieri județeni ale celor doi foști peremiști, Radu Comănici și Gheorghe Nicolae. Democratul a menționat că are cunoștință că PRM a înaintat o adresă prin care aducea la cunoștință consiliului județean excluderea celor doi din partid și solicita și excluderea lor din structura administrativă. „Sunteți avocatul PRM-ului, domnul Manafu?”, a fost răspunsul lui Constantinescu, vizibil deranjat și de intervenția democratului. În ansamblu, această ultimă ședință de consiliu județean s-a desfășurat în aceeași notă de slugărnicie, de decadență social-democrată, mai marele din fruntea echipei fiind aplaudat din priviri de cei pe care îi manevrează ca pe niște marionete de patru ani, fără a le permite nici măcar să respire fără acordul lui. Și, cum peste numai trei săptămâni îi așteaptă confruntarea cu electoratul, consilierii județeni au împărțit ieri bani în stânga și în dreapta, de la sport, cultură, ajutoare sociale și suplimentarea aportului de capital social al SRL-ului CJC. Ar mai fi de remarcat că singurii care au votat și în această ședință împotriva proiectelor referitoare la SRL au fost consilierii PD-L.