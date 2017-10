Taxa de protecţie nu ne-a ferit de hoţi, de cerşetori şi de prostituate

Taxa de protecție nu ne-a ferit de hoți, de cerșetori și de prostituate

Taxa de protecție nu ne-a ferit de hoți și de cerșetori. Prostituatele sunt la locul lor, pe varianta orașului, în parcul Tăbăcăriei și pe Caraiman. Orașul Constanța este mai curat? Oricine ar putea trage concluzia că municipalitatea a încasat banii de pomană. În ciuda sumelor achitate an de an, nici agenții economici nu au scăpat de hoți. În fața Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța și în piața Griviței comerțul ambulant a devenit o afacere. Afișele se lipesc oriunde. Taxa pentru creșterea gradului de liniște și siguranță în derularea activităților economice în Constanța, Mamaia și Sat Vacanță a fost achitată în 2007 de către 16.168 de agenți economici și persoane fizice autorizate, așa cum ne-a declarat Carmen Trentea, director executiv adjunct al Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local. La nivelul orașului Constanța au achitat această taxă 15.644 de agenți economici și persoane fizice autorizate și 524 din Mamaia și Sat Vacanță. Până la data de 20 martie 2008, au achitat această taxă 15.320 agenți economici, dintre care 15.238 din Constanța și 82 din Mamaia și Sat Vacanță. Termenul pentru declararea taxei expiră la data de 1 iulie 2008. Pentru ce se achită acest bir? „În conformitate cu prevederile HCLM nr. 360/ 2007, taxa pentru creșterea gradului de liniște și siguranță în derularea activităților economice se utilizează pentru paza unor bunuri publice, pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor și a faptelor ilicite, antisociale, manifestate prin cerșetorie, furturi, tâlhărie și prostituție, pentru combaterea comerțului stradal neorganizat, prevenirea depunerilor de moloz și gunoi menajer și pentru prevenirea lipirii de afișe pe fațadele clădirilor, stâlpi și copaci”, se arată în răspunsul primit din partea Serviciului de impozite și taxe. Peste 1.000 de spargeri nerezolvate Deși și-au plătit taxa care ar fi trebuit să-i scutească de hoți, agenții economici din Constanța nu pot dormi liniștiți. De la începutul anului 2007 și până în prezent, pe raza orașului Constanța s-au înregistrat 436 de furturi din societăți comerciale, așa cum ne-a spus șeful Inspectoratului de Poliție Constanța, comisarul șef Aurelian Zaheu. Polițiștii constănțeni au soluționat 160 de dosare penale având ca obiect furturile din societăți comerciale. „În prezent, se află în lucru un număr de 1.059 de dosare penale cu autori necunoscuți având același obiect”, se arată în răspunsul primit din partea poliției. Nici la capitolul prostituție, cerșetori și vagabondaj nu stăm mai bine. Pentru cerșetorie au fost aplicate 625 de sancțiuni contravenționale, pentru vagabondaj, 416 sancțiuni, iar pentru prostituție, 7.228 de sancțiuni contravenționale. Și atunci? Unde s-au dus banii? Nu cunoaștem suma care s-a colectat de pe urma acestei taxe. Serviciul de impozite și taxe nu ne-a comunicat-o, deși am făcut cerere în acest sens în baza Legii 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public. În ciuda insistențelor telefonice de a primi informația despre suma care s-a strâns din colectarea acestei taxe, nu am primit niciun răspuns. 3.300 de lei strânși în 2003 În privința spargerilor, cifrele se mențin constante în ultimii ani. În 2003, aproape 400 de firme au fost călcate de hoți, iar pe parcursul anului 2004 la poliție s-au înregistrat nu mai puțin de 500 de spargeri de societăți comerciale. În 2003, veniturile realizate din încasarea acestei taxe în Constanța au fost de 3.300.000 lei. Agenții economici care nu achită taxa de protecție sunt aspru sancționați. Nedepunerea, depunerea peste termen a declarațiilor sau depunerea declarațiilor cu informații eronate și se sancționează cu amendă cuprinsă între 1.500 lei - 2.500 lei. Dacă luăm în calcul numărul mare de furturi din spațiile comerciale, numărul cerșetorilor prezenți la aproape fiecare intersecție și al prostituatelor gata oricând să ofere clipe plăcute bărbaților, putem trage concluzia că această taxă s-a plătit degeaba.