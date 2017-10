Tarife umflate fără ştirea locatarilor

Semnale

Tarife umflate fără știrea locatarilor

„Să mergi la infinit cu același preț nu se poate! Dacă nu mai vor să colaborăm, să vină cu o hârtie și reziliem contractul!” - susține administratorul firmei de repartitoare aflat în conflict cu proprietarii În calitate de președinte al Asociației de proprietari nr. 75, str. Cpt. Dobrilă Eugeniu nr. 12, Aurel Nonea ni s-a plâns că relația locatarilor din blocul C2 și firma de repartitoare SC Heat Energy Services SRL a intrat într-un cerc vicios. Deși reponsabilitatea lui este să clarifice lucrurile în acest caz, din cauza „indisponibilității conducerii acestei firme spre înțelegerea punctului nostru de vedere, lucrurile s-au încurcat și mai tare”. „Ne-a… copt-o fostul administrator“ Președintele acestei asociații ne-a povestit că repartitoarele de costuri pentru căldură au fost montate în anul 2005, moment în care s-a negociat cu fiecare locatar în parte, încheindu-se și o convenție în care se arăta că prețul pentru citirea repartitoarelor era de 2 euro pe apartament. S-a convenit stabilirea tarifului în euro, pentru ca pe parcursul colaborării să nu se invoce problema inflației. Trei ani de zile totul a decurs potrivit contractului inițial. Necazurile au început să apară din momentul în care contractul trebuia reînnoit, iar fostul administrator, și el locatar al acestui bloc „a făcut un contract tacit cu această firmă în numele locatarilor, semnat de el și fără ștampila asociației, întrucât el nu făcea parte din conducere. Noi am aflat de acest contract abia la data de 10 noiembrie a.c., când firma de repartitoare ne-a anunțat, după începerea furnizării căldurii, că vrea să mărească prețul de la 2 euro pe apartament cu TVA, la 2,5 lei pe calorifer, fără TVA, adică 11,9 lei la patru calorifere, 12,5 lei la cinci calorifere și 17,80 lei la șase calorifere. Mai mult, ne-a amenințat că ne dă în judecată dacă nu suntem de acord cu acest preț. Apoi, văzând că nu cedăm și vrem să reziliem contractul, au zis că lasă la 2,38 lei cu TVA pe calorifer, dar nu ne dă citirile până când nu îi ducem banii pe o lună în urmă, fără să facă vreo notificare la contractele individuale în care să semneze locatarii”. În concluzie, deși, la ora actuală, din totalul de 81 de familii, 51 solicită rezilierea contractului, lucru dovedit de tot atâtea cereri pe care președintele Onea le-a atașat la dosarul aflat la redacție, el susține că administratorul firmei de repartitoare nu vrea să rezilieze contractul și îi obligă să plătescă niște tarife în baza unui contract „de care habar n-am avut”. „La cheltuielile noastre nu se gândește nimeni?” M. Nicea, administratorul firmei de repartitoare SC Heat Energy Services SRL, ne-a explicat că nu înțelege reacția locatarilor vizavi de intenția de majorare a tarifelor, atâta timp cât aceasta a fost determinată exclusiv de majorarea costurilor în actuala conjunctură economică. „Am un contract semnat de fostul administrator al asociației, este depus la noi, locatarii recunosc semnătura administratorului. De ce, timp de trei ani de zile, cât am suportat și TVA-ul, nu a comentat nimeni? Concret, este vorba de o mărire la cei cu 4 repartitoare de 1,40 lei, în patru ani. Vi se pare mult? Dar ei nu se gândesc la cheltuielile firmei, că salariile instalatorilor trebuie și ele mărite, că transportul, alimentele oamenilor, benzina, hârtia costă, că doar știu că fiecare primește fișă de calcul? Problema este veche, notificarea le-am trimis-o astă-vară și le mai spun încă o dată că dacă nu doresc să mai colaborăm, să vină cu o hârtie și reziliem contractul. Dar oamenii din bloc nu doresc să renunțe”. „Ne-au prins în capcană” Marcel Dragu, președintele Uniunii Județene a Asociațiilor de proprietari Constanța, nu pare surprins de astfel de litigii, despre care știe de ceva vreme. Consi-deră că totul pornește de la faptul că cele trei firme din oraș care montează repartitoarele și apoi calculează costurile „au pus un fel de monopol. Au avut, inițial, contracte cu Uniunea pe un anume cost - de exemplu, la asociația din care fac eu parte au avut un contract de 0,45 euro de calorifer pe lună. Acum vor să-l facă în lei și vine cam de trei ori mai mult decât valoarea contractată inițial cu noi. Din această cauză s-au revoltat locatarii, ne-am revoltat și noi și am sesizat OPC, care ar trebui să facă ordine, pentru că firmele astea au niște contracte cu asociațiile și trebuie să le respecte. Sunt multe probleme adunate în asociații și de cele mai multe ori oamenii au dreptate”.