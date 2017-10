Ţărănistul Corneliu Neagoe va candida la Primăria Constanţa

Țărănistul Corneliu Neagoe va candida la Primăria Constanța

Doctorul Corneliu Neagoe revine în prim planul vieții politice, din postura de candidat al PNȚCD la Primăria Constanța, având dorința de a readuce normalitatea în municipiul pe care l-a mai condus și în perioada 1992 - 1996. În competiția electorală de la 1 iunie 2008, intră și președintele PNȚCD Constanța, Tudorel Chesoi, care a fost desemnat de partid să candideze pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Constanța. După dezbateri îndelungate, Biroul Județean al PNȚCD Constanța a decis, în urmă cu două zile, ca doctorul Corneliu Neagoe și președintele partidului, Tudorel Chesoi, să fie candidații partidului pentru funcțiile de primar al Constanței și de președinte al Consiliului Județean. Dacă de Chesoi se știa că va fi desemnat candidat la șefia CJC, țărăniștii au surprins, oarecum, cu desemnarea lui Neagoe pentru primărie. Normalitate Un atu al doctorului Neagoe în fața altor colegi de partid, dar și unul dintre motivele pentru care țărănistul a acceptat propunerea colegilor de partid, a fost chiar experiența pe care el a dobândit-o în administrația locală, în perioa-da 1992 - 1996 când a deținut, funcția de primar al municipiului Constanța. Neagoe revine acum mizând pe faptul că „electoratul din 2008 nu mai este electoratul din 1992 sau 1996". „Nu cred că cineva mai vrea să mai persiste în Constanța situația care este de aproape 10 ani”, a mai adăugat, ieri, Neagoe, în cadrul unei conferințe de presă. Candidatul țărăniștilor la funcția de primar al Constanței a mai declarat că municipiul Constanța are nevoie să se revină la o stare de normalitate: „Trebuie atrași investitori, trebuie create locuri de muncă și trebuie aduse investiții. Este tot ce trebuie ca situația să fie normală în Constanța, să nu mai fie împiedicați oamenii de afaceri prin diverse tertipuri sau prin diverse artificii”, este de părere Neagoe, care a declarat că are pretenția să se spună despre el că a fost „singurul primar serios”. „Atât este de ajuns: să fii corect, să respecți legea, să se desfășoare totul normal și să nu furi...”, a mai adăugat țărănistul. Neagoe își însușește și toate criticile pe care le-a primit pe vremea când a fost primar. „De mine nu poate să spună nimeni nimic. Eu nu am nicio obligație la nimeni. O să spună că erau gropi. Asta a fost acuzația care mi s-a adus întotdeauna”, a mai adăugat Neagoe, care amintește însă și faptul că bugetul și legile de care el a dispus pe vremea când conduce orașul nu ofereau prea multe oportunități de a contribui la dezvoltarea urbei. Țărăniștii urmează să își întocmească și listele de consilieri județeni și consilieri locali. Potrivit candidatului PNȚCD la Primăria Constanța, pe listele de consilieri nu vor figura numai țărăniști. Neagoe a declarat că pe listele PNȚCD se vor regăsi inclusiv reprezentanți ai comunităților etnice constănțene.