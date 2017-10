Ţăranii votează cu Băsescu la referendum şi cu Alianţa DA la euro-parlamentare

Candidații sunt în floare, electoratul rămâne în pom

Țăranii votează cu Băsescu la referendum și cu Alianța DA la euro-parlamentare

Cele câteva zile care ne despart de alegerile europarlamentare și de referendumul pentru votul uninominal nu fac decât să accentueze profunda criză de promovare a clasei politice românești. Nici partidele politice, nici mass media nu și-au dat interesul în a realiza o campanie care să aducă în prim plan, înainte de toate, informația. În lipsa unei campanii de promovare care să nu fie doar un simulacru cocoțat pe blocurile turn din oraș, oamenii din comunele constănțene rămân blocați în ignoranța de zi cu zi, purtându-și amărăciunea cu o resemnare asumată. Despre ceea ce reprezintă instituția Parlamentului European nici nu se pune problema. Țăranii nu știu nici măcar cine sunt candidații pentru euro-parlamentare, ei vor vota doar pentru că, „bun, rău, votul e vot și trebuie să mergem”, așa cum a declarat Dumitru Neagu din comuna Topalu. Nostalgicii Alianței Dreptate și Adevăr În comuna Cogealac, oamenii au auzit de faptul că pe 25 noiembrie vor avea loc europarlamentarele si referendumul pentru uninominal, însă mai mult de atât nu cunosc. Întrebată despre evenimentul care urmează să fie susținut duminică, Valentina Adam a declarat: „Cred că introducerea uninominalului este foarte bună. De mers la vot voi merge. La euro-parlamentare încă nu știu cine va fi trecut pe liste, mă voi orienta la fața locului, voi vedea cu cine voi vota. Cât despre uninominal, cu siguranță voi vota pentru varianta propusă de D.A. (n.r. – Alianța Dreptate și Adevăr)”. Oamenii nu cunosc, așadar, că scena politică românească dă dovadă de un dinamism de invidiat, destrămarea alianțelor și trădările pe linie doctrinară fiind frecvente. Cum ar putea, de altfel, atâta vreme cât „popularii” can-didați pentru un loc în PE rămân niște necunoscuți pentru majoritatea alegătorilor?! Uninominalul e al lui Băsescu Nici în comuna Corbu electoratul nu pare să aibă habar de proximele alegeri. „La uninominal om face și noi ce-o face toată lumea. Vom merge la vot orice ar fi, suntem țărani, avem și noi nemulțumirile noastre, ne dorim pensii mai mari”, a apreciat Cornelia Cărbunaru, în vârstă de 66 de ani. Oamenii votează pentru că așa știu ei că trebuie să facă, nu-și exercită dreptul la vot pentru că s-ar identifica cu profilul vreunui candidat anume. Referitor la introducerea votului uninominal, cei mai mulți dintre aceștia atribuie demersul exclusiv președintelui Băsescu. „Nu am idee să vă spun cine sunt candidații pentru euro-parlamentare, n-am nicio bănuială“, a menționat Elena Bălan, de 40 ani. „Nu am văzut cine știe ce mișcare în localitate pentru alegerile astea. Pentru uninominal voi vota cu dom’ președinte Băsescu, că parcă al lui e uninominalul”, a menționat femeia. Oamenii nu au habar de referendum și europarlamentare În Chirnogeni, oamenii sunt preocupați de problemele lor, de viața grea de la țară, și mai puțin sau chiar deloc de evenimentele legate de referendum și euro-parlamentare. Ion Isac, în vârstă de 66 de ani are soția bolnavă de o lună și jumătate și, din această cauză, omul nu mai urmărește prea mult ce se întâmplă în lume. Cu toate acestea, știe că foarte curând vor fi organizate alegerile euro-parlamentare, însă nu cunoaște și candidații pentru PE. Despre referendum, însă, bărbatul nu poate să vorbească: „Habar nu am de referendum, eu mă ocup toată ziua de animalele din ogradă. În restul timpului am grijă de soția mea”. „Ne dorim o pensie mai bună“ Informația nu a ajuns nici în comuna Topalu. Oamenii sunt desprinși de tot ce înseamnă scena politică autohtonă și actorii ei. Ce știu, știu doar din ce au auzit cu totul întâmplător. În localitate nu au remarcat vreo inițiativă deosebită de campanie și, ca și în celelalte comune din județul Constanța, nu au idee despre figurile politice care candidează pentru alegerile pentru PE. Oamenii aceștia rămân, pentru ei, niște anonimi care îi vor reprezenta în forul european, fără însă a le cunoaște păsurile, necazurile, nevoile. Maria Manea, în vârstă de 56 de ani, vorbește cu entuziasm despre alegerile de pe 25: „La vot mergem, dar nu știm niciodată nimic. Am înțeles că va candida și o don’șoară de la Constanța. Mergem să votăm și om vedea ce-o fi. Ne dorim un salariu mai bun, o pensie mai bună, un viitor mai bun pentru copiii noștri”.