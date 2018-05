Tânărul care ucis 17 oameni într-o școală a primit peste 200 de scrisori de dragoste

Potrivit ABC News, care-l citează pe Howard Finkelstein, avocatul apărării desemnat din oficiu, Nikolas Cruz, în vârstă de 19 ani, nu are acces la aceste scrisori, deoarece se află sub supraveghere specială, ca să nu se sinucidă.Avocații au voie să-i dea doar scrisorile care au subiecte religioase, a spus Finkelstein. Cruz nu are voie să vadă aceste scrisori de dragoste, mai ales că multe dintre acestea sunt scrise de fete minore.”Aceste scrisori sunt de la fete normale din toate colțurile țării. Sunt aici de peste 40 de ani, dar niciodată nu am văzut scrisori ca astea. Iar teama pe care am avut-o de la început este că acest proces îl va face faimos și va răspândi și mai multă ură în acest fel”, a mai spus Finkelstein.Șaptesprezece oameni – elevi și membri ai personalului – au fost uciși în atacul comis la 14 februarie la liceul Marjory Stoneman Douglas din Parkland, Florida, al doilea cel mai sângeros incident de acest fel produs într-o școală publică din Statele Unite.Nikolas Cruz, în vârstă de 19 ani, fost elev al liceului, a fost inculpat pentru acest atac. Potrivit autorităților, el era înarmat cu o pușcă de asalt semiautomată AR-15.Sursa: ABC News stirileprotv.ro