Talibanii își proclamă victoria. „Războiul s-a încheiat”

Talibanii au intrat duminică în capitala Kabul, ultimul oraș important care rămăsese sub controlul forțelor guvernamentale afgane. Evenimentele se desfășoară cu repeziciune, iar informațiile sunt greu de verificat. Președintele țării a fugit din Kabul, spunând că a vrut să evite o baie de sânge.În contrast cu haosul de la aeroport, străzile orașului Kabul erau liniștite luni dimineață, scrie Al Jazeera. Un purtător de cuvânt al talibanilor a declarat pentru site-ul de știri că talibanii nu vor să trăiască în izolare și că tipul și forma de guvernământ în Afganistan vor fi făcute cunoscute în curând. „Slavă Domnului, războiul s-a încheiat în țară”, a spus Mohammad Naeem.„Am obținut ce am vrut, adică libertate pentru țara noastră și independență pentru poporul nostru. Nu vom permite nimănui să folosească pământul nostru pentru a agresa pe cineva, iar noi nu le vom face rău celorlalți”, a mai adăugat purtătorul de cuvânt citat de Al Jazeera.Talibanii urmează să se regrupeze din mai multe provincii și vor aștepta până când forțele străine vor părăsi țara, înainte de a crea o nouă structură de guvernare, potrivit Reuters.Un lider taliban a declarat că luptătorii au primit ordin să-i lase pe afgani să-și vadă de treburile zilnice și să nu-i sperie. Noi imagini șocante de pe aeroportul din Kabul apar în mediul online. BBC a publicat un video de aproape jumătate de minut în care se văd sute de afgani care încearcă cu disperare să se urce într-un avion. Câteva zeci sunt efectiv agățați unii de alții pe scara avionului, în timp ce mulți alții privesc neputincioși de pe pistă.Trupele americane au fost forțate să tragă focuri de avertisment în aer la aeroport, pentru a împiedica civilii afgani să meargă spre avioane, a declarat un oficial citat de Reuters.„Mulțimea scăpase de sub control. Focurile au fost doar pentru a împiedica haosul”, a spus oficialul.Donald Trump îi cere demisia lui Joe Biden, ca urmare a victoriei talibanilor în Afganistan. Fostul președinte american susține că actuala administrație nu a urmat planul gândit de el și consilierii lui, atunci când au decis retragerea trupelor. Trump îl acuză pe actualul lider de la Casa Albă că, practic, a fugit din Afganistan. Situația este una ironică, pentru că fostul președinte american este cel care a demarat procesul retragerii și a supervizat negocierile cu talibanii, pentru ca acest lucru să se facă în mod pașnic și sigur.Între timp, talibanii s-au instalat chiar în palatul prezidențial, de unde au și ținut o conferință de presă, iar centrul acțiunii se mutase, duminică seara, pe aeroportul din Kabul, singura poartă de intrare și ieșire din țară unde controlul încă este deținut de americani. Sunt scene de adevărat haos, pe măsură ce oamenii speriați vor să fie evacuați cât mai repede.