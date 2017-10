Tăieri bugetare fără precedent, în Franţa, pentru 2014

Tăieri bugetare fără precedent, în Franța, pentru 2014

Franța a redus estimarea de creștere economică pentru 2014 și va face tăieri ale cheltuielilor bugetare fără precedent, de 15 miliarde de euro, Guvernul recunoscând că nu va îndeplini în acest an obiectivul privind deficitul bugetar convenit cu Uniunea Europeană, potrivit Mediafax.ro.Ministrul Economiei, Pierre Moscovici, a menținut estimarea de creștere a PIB cu 0,1% în acest an, dar a spus, într-o conferință de presă, că semnele timide de redresare sunt insuficiente pentru a menține obiectivul de creștere de 1,2% pentru 2014, acesta fiind redus la 0,9%.Moscovici a confirmat că deficitul bugetar va depăși previziunile în acest an. Guvernul anticipa inițial un deficit de 3,7% din PIB, dar estimarea a fost majorată la 4,1%.În 2014, deficitul bugetar va fi de 3,6%, în conformitate cu cerințele Comisiei Europene, a asigurat Moscovici, care a menținut obiectivul reducerii indicatorului sub plafonul de 3% la sfârșitul lui 2015."Ritmul reducerii deficitului bugetar nu va fi la fel de rapid cum ne dorim", a recunoscut ministrul delegat pentru Buget Bernard Cazeneuve, care a dat ca motiv conjunctura europeană și internațională.Această conjunctură a dus și la agravarea situației pe piața muncii în trimestrul al doilea, unde au fost desființate aproape 35.000 de posturi.Proiectul de buget pe 2014 prevede un efort total de redresarea a finanțelor publice de 18 miliarde de euro, sub nivelul de 20 de miliarde de euro (1% din PIB) anunțat în primăvară.Premierul Jean-Marc Ayrault a anunțat miercuri economii "fără precedent", în valoare de 15 miliarde de euro, peste suma de 14 miliarde de euro prevăzută anterior.