Sylvester îl menţine tânăr pe Rambo cu operaţii estetice

Sylvester îl menține tânăr pe Rambo cu operații estetice

Ştire online publicată Vineri, 15 Februarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

20 de ani nu au însemnat nimic pentru celebrul Rambo. Timpul se pare că l-a iertat și asta datorită actorului care îi dă viață, Sylvester Stallone. Starul din lumea cinematografică s-a prezentat în formă maximă pe covorul roșu întins de curând în Londra, cu ocazia lansării celui mai nou film despre Rambo. Deși a trecut de vârsta de 60 de ani, actorul alintat Sly, a afișat un look proaspăt, un chip ferit de riduri și un trup apărat împotriva kilogramelor în plus. Parcă doar câteva zile despart ultimele două producții cinematografice despre Rambo, nu două decade. Este greu de crezut însă că Stallone nu a făcut nimic pentru îmbunătățirea imaginii sale, mai ales dacă se ia în calcul faptul că, în urmă cu doar doi ani, semnele bătrâneții puseseră stăpânire și pe el. Probabil, urmând exemplu multor staruri de la Hollywood, vedeta a lăsat lupta împotriva timpului pe mâinile pricepute ale unui medic estetician. Pielea netedă nu a fost însă singurul as din mânecă al lui Sylvester. Actorul a împărțit autografe „de la înălțime”. Celor 178 de centimetri primiți de Sly de la mama natură li s-au mai adăugat câțiva, făcuți cadou de pantofii cu talpă groasă. Întrebat care este secretul imaginii sale de invidiat, starul a răspuns: „Pește, pește, pește”. „Încerc să ignor neîncrederea în ceea ce privește vârsta mea și să continuu să fac filme”, a adăugat Stallone.