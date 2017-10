Suspiciune de bombă în SUA.Terminalul unui aeroport din New York, evacuat

Ştire online publicată Miercuri, 17 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Terminalul central al unui aeroport din New York a fost evacuat, iar un avion a fost reținut la sol, în Boston. Poliția aeroportului a găsit un pachet suspect. Unele zone ale aeroportului LaGuardia din New York au fost evacuate, marți, din cauza unui pachet suspect, informează postul CBS News.Potrivit surselor citate de CBS, au fost evacuate etajele superioare ale terminalului central. Decizia a fost luată în contextul în care autoritățile din New York sunt în stare de alertă în urma atentatelor comise luni la maratonul din Boston.