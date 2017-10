Suspectul omorului de la 23 August, descoperit de poliţiştii din Sinaia

Suspectul omorului de la 23 August, descoperit de polițiștii din Sinaia

Principalul suspect al crimei petrecute în seara zilei de 17 octombrie, asupra unui om de afaceri din localitatea 23 August, a fost prins de polițiștii din Prahova, după ce a fost dat în urmărire generală de cei din Constanța. Sorin Urzică, în vârstă de 26 de ani, se prezenta de obicei cu numele de „Florin” și era dat în urmărire pe țară. El a apărut în Valea Prahovei în urmă cu două zile. Tânărul știa că Poliția îl caută peste tot, așa că a început să-și caute ceva de lucru în zonele izolate. În cele din urmă, s-a angajat la o stână mai retrasă de pe raza stațiunii Sinaia, dar, între timp, prin ziare, a apărut portretul lui robot. Proprietarul stânei și-a dat seama că el este suspectul și a chemat imediat Poliția. În altă ordine de idei, magistrații de la Tribunalul Constanța au emis, în lipsă, în urmă cu câteva zile, mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile pe numele lui, sub acuzația de omor deosebit de grav și tâlhărie. Potrivit anchetatorilor, tânărul este suspect în comiterea omorului din seara de 17 octombrie, petrecut asupra administratorului unei societăți comerciale din localitatea 23 August. În dimineața zilei de 18 octombrie, Gheorghe Dumitrescu, de 60 de ani, din Mangalia, administrator al unei societăți comerciale ce are ca obiect de activitate exploatarea fondului piscicol dintr-un bazin al lacului Tatlageac (comuna 23 August), a fost găsit decedat într-un birou al societății. Bărbatul prezenta mai multe lovituri în zona capului, din cameră lipsind două telefoane mobile mărcile Siemens și Sendo. În urma efectuării cercetărilor, polițiștii constănțeni au stabilit că suspect de comiterea omorului este Sorin Urzică, dispărut din localitate. Pe de altă parte, din câte se pare, în timp ce polițiștii constănțeni îl căutau peste tot, tânărul ar mai fi săvârșit un omor, de această dată la Ploiești, victima fiind un tânăr de 20 de ani. Totodată, surse neoficiale din rândul anchetatorilor susțin că nu este exclus ca tot el să fi săvârșit și o a treia crimă. La închiderea ediției, mai mulți polițiști de la IPJ Constanța erau plecați să-l preia sub escortă pe presupusul asasin.