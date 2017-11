Suspectul în atentatul din Manhattan, inculpat pentru 22 de capete de acuzare

Miercuri, 22 Noiembrie 2017.

Sayfullo Saipov, un uzbec de 29 de ani sosit în Statele Unite în 2010, a fost inculpat a doua zi după ce a intrat cu mașina în pietoni pentru violență și distrugere de vehicule, precum și pentru sprijinirea unei organizații teroriste străine.În timp ce era încă internat în spital, acest rezident din New Jersey, căsătorit și tată a trei copii, a spus că și-a declarat loialitatea față de gruparea Stat Islamic și a adăugat că a încercat să facă un număr maxim de victime intrând cu camioneta sa pe o promenadă foarte frecventată din Manhattan.Marți, procurorul a adăugat 20 de capete de acuzare: opt pentru crime, corespunzând deceselor a opt cicliști (cinci argentinieni și un belgian) pe care i-a lovit pe pista de biciclete a promenadei și 12 pentru tentativă de omor, corespunzând celor 12 persoane pe care le-a rănit în același timp.Saipov, încarcerat în Manhattan, va fi oficial notificat asupra acestor capete de acuzare marțea viitoare în fața judecătorului federal newyorkez Vernon Broderick, urmând să decidă dacă pledează vinovat sau nu.Aceste capete de acuzare îl expun la închisoare pe viață sau la pedeapsa cu moartea, subliniază procurorul.După ce au apărut detaliile despre loialitatea sa față de SI la începutul lunii noiembrie, președintele american s-a pronunțat clar pe Twitter pentru pedeapsa cu moartea.În state precum New York unde pedeapsa cu moartea nu este în vigoare, ar însemna ca guvernul federal să folosească o lege de excepție, un demers rar ce ar dura ani de zile, potrivit experților.Atacul din 31 octombrie este primul atentat mortal comis la New York de la atentatele din 11 septembrie 2001.Autoritățile au anunțat de atunci măsuri sporite de securitate pentru marile evenimente stradale, inclusiv maratonul din New York pe 5 noiembrie și parada de Ziua Recunoștinței (Thanksgiving Day), joi.