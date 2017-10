Suspectul din atentatul de la Istanbul voia să ucidă creştini

Suspectul din atentatul de la Istanbul voia să ucidă creștini

Inițial, Mașaripov plănuia să atace zona din jurul Pieței Taksim, însă a renunțat din cauza măsurilor sporite de securitate din jurul pieței, așa că a ales clubul de noapte Reina, a mai precizat Hurriyet.„Nu am luat parte la acte teroriste înainte de evenimentul de la Reina. M-am gândit să comit o acțiune împotriva creștinilor cu ocazia sărbătorii lor, pentru a mă răzbuna pentru crimele lor din întreaga lume. Obiectivul meu era să ucid creștini”, a declarat Mașaripov. „Nu regret ceea ce am făcut. Cred că am reacționat”, a mai afirmat Mașaripov.Printre victimele atentatului, se numără mai mulți cetățeni turci, dar și turiști din câteva state arabe, din India sau Canada. Rețeaua teroristă Stat Islamic a revendicat atacul terorist, afirmând că reprezintă răzbunarea organizației pentru implicarea forțelor militare turce în Siria.Teroristul a fost arestat în cartierul Esenyurt din Istanbul, au anunțat autoritățile turce. Individul se ascundea în casa unui prieten de origine kîrghîză.