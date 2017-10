Surprize la Cupa Memorială „Ali Erdurahan“ la kureş de la Mihail Kogălniceanu

Surprize la Cupa Memorială „Ali Erdurahan“ la kureș de la Mihail Kogălniceanu

Ştire online publicată Marţi, 21 Iunie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Ediția de anul acesta a Cupei Memoriale „Ali Erdurahan” la kureș, organizată de Primăria și Consiliul Local Mihail Kogălniceanu în colaborare cu filiala locală a UDTTMR, a oferit numeroase surprize participanților și spectatorilor. Una dintre ele a fost, așa cum a ținut să menționeze și pre-ședintele Uniunii din Mihail Kogălni-ceanu, Demirel Caiali, adjudecarea premiului I la categoria 15 - 18 ani de către un concurent din localitate, Mustafa Samir.Celelalte două locuri întâi, la categoriile mijlocie și „pehlivan”, au fost adjudecate de către Kerim Turgut din Medgidia și Gelil Denis din Valu lui Traian, acesta din urmă disputând finala în compania unui alt renumit luptător de kureș, de data aceasta discipol al școlii din Medgidia, Elvis Apaz.Competiția de kureș are o semnificație aparte la Mihail Kogălniceanu, ea fiind an de an atât un prilej de promovare a tradițiilor tătarilor, dar și unul de cinstire a memoriei celui care a încetățenit acest sport, prin 1995, în rândul etnicilor tătari din localitate și nu numai. Este vorba despre Ali Erdurahan, fost președinte al filialei locale a UDTTMR.„Organizarea acestor competiții de kureș a devenit o tradiție pentru localitatea Mihail Kogălniceanu care intră astfel în circuitul localităților importante care găzduiesc turnee de kureș. Vrem ca prin aceste acțiuni să ducem mai departe spiritul de luptător specific tătarilor și să îi familiarizăm pe toți cei interesați cu tradițiile noastre, din acest motiv competiția fiind deschisă tuturor, indiferent de etnie”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele UDTTMR Mihail Kogăl-niceanu.