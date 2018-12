SUPRAVIEŢUIRE MIRACULOASĂ! Copil îngropat sub zăpadă în urma unei avalanşe, salvat după aproape o oră

SUPRAVIEȚUIRE MIRACULOASĂ! Copil îngropat sub zăpadă în urma unei avalanșe, salvat după aproape o oră

Un copil surprins de o avalanșă în stațiunea de schi franceză La Plagne a fost găsit în viață și scos de sub zăpadă de salvatori după o oră, a anunțat joi jandarmeria din regiune, potrivit dpa citată de Agerpres.Locul în care se afla copilul a fost identificat cu ajutorul unui câine, a scris jandarmeria pe Facebook, adăugând că găsirea unei persoane îngropate în zăpadă care nu are asupra sa un emițător de avalanșă pentru localizarea rapidă este aproape ''un miracol''.Publicația Le Dauphine a relatat că victima este un băiat de 12 ani, care a fost târât circa 400 de metri de avalanșă înainte de a fi îngropat sub un strat masiv de zăpadă. După aproximativ o oră, câinele a localizat copilul, care rămăsese conștient datorită unui gol de aer format sub zăpadă. Băiatul făcea parte dintr-un grup de șapte turiști plecați la drum fără echipament special.