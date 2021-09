Supermodelul Linda Evangelista, „deformată permanent” de o procedură cosmetică

„Azi am făcut un mare pas înainte pentru a îndrepta o greşeală din cauza căreia am suferit şi pe care am ţinut-o doar pentru mine vreme de cinci ani. Celor care se întreabă de ce nu am continuat să lucrez în industrie asemenea colegelor mele le spun că motivul este faptul că am fost desfigurată cu brutalitate de o procedură, care a făcut opusul a ceea ce promitea. M-a lăsat permanent deformată, chiar şi după ce am trecut prin două proceduri de corecţie dureroase eşuate. Am rămas, aşa cum mă descrie presa, de nerecunoscut”, a scris fostul model.



Potrivit acesteia, în loc să reducă grăsimea, procedura a crescut celulele grase şi a lăsat-o permanent desfigurată, chiar şi după ce a făcut două operaţii de corectare, dureroase şi fără succes.







Potrivit Digi24, problema cu care se confruntă supermodelul se numește hiperplazie adipoasă paradoxală, un efect foarte rar al tratamentului de criolipoliză. În cazul acestui efect advers, zona tratată devine mai mare, în loc să se micșoreze, la câteva săptămâni după procedură.



„Am dezvoltat hiperplazie adipoasă paradoxală sau PAH, un risc care nu mi-a fost adus la cunoștință înainte de proceduri. PAH nu doar că mi-a distrus viața, dar m-a trimis într-o spirală de depresie adâncă, tristețe profundă și cele mai adânci sentimente de dispreț față de propria persoană”, a continuat Linda Evangelista în postarea de pe Instagram, anunțând că va da în judecată compania.



„Cu acest proces, îmi fac publică povestea şi fac încă un pas în dorinţa de a mă elibera de ruşine. M-am săturat să trăiesc aşa. Vreau să pot merge cu capul sus, deşi nu mai arăt… ca mine însămi”, a mai punctat Linda.

















































