Super arma secretă a chinezilor: avionul invizibil

Ştire online publicată Luni, 14 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

După ce la începutul acestui an a avut loc primul test al avionului „invizibil” construit de chinezi, arma care a pus pe jar americanii, acum a ieit la iveală un nou set de fotografii cu avioanele J-20.În luna agust a acestui an, Reuters informa că pentru noul prototip al chinezilor s-a folosit tehnologie rusească.Experții spuneau acum câteva luni că a cincea generație de avioane chineze invizibile J-20, care a avut zborul inaugural în luna ianuarie a acestui an, în timpul unei vizite a secretarului american pentru apărare, ar putea avea originile din avionul rusesc Mikoyan 1.44 care nu a fost niciodată produs.Ceea ce ar putea fi adevărat. O sursă apropiată industriei de apărare rusești, care a dorit să-i păstreze anonimatul, a declarat că similaritățile dintre cele două avioane arată că tehnologia Mikoyan a trecut în mâinile chinezilor. „Se pare că au avut acces... la documente ce fac referire la Mikoyan”. Aceasta a mai adăugat că nu este clar dacă acest transfer de tehnologie este sau nu legal.Evident că, autorităile chineze, dar i compania rusească care a supravegheat producia avioanelor Mikoyan au negat trasferul de tehnologie.Analiștii spun că astfel Moscova ar putea fi cu ochii pe abilitățile de apărare ale vecinului din est. Analistul independent Adil Mukashev spune că la mijloc ar putea fi vorba de o tranzacție financiară. „China a cumpărat tehnologia pe bucăți, inclusiv coada avionului”, a declarat acesta.