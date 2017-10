„Sunt destui şomeri care aşteaptă să vă ia locul!”

„Generalul” Miu către directorii învățământului constănțean:

„Sunt destui șomeri care așteaptă să vă ia locul!”

Ședința cu directorii unităților de învățământ constănțene desfășurată ieri la Palatul Copiilor a sunat mai repede a „zgâlțâială” la realitate, fiind prima întâlnire în plen cu actualul inspector general prof. Petrică Miu, și echipa sa de adjuncți, formată din prof. Adriana Gheorghe și prof. Liliana Timofte. Oricât de metaforic am vrea să abordăm problema, actualul „general” nu mai umblă cu… duhul blândeții precum predecesorul său prof. Marian Sârbu, punctând foarte precis care îi sunt obiectivele. Atât de precis încât la un moment dat a afirmat că cine nu este în stare să se demonstreze un bun manager poate fi oricând schimbat: „Cine nu se simte capabil oricând poate fi înlocuit cu un șomer care așteaptă să-i ia locul!”. În primul rând a dorit să mulțumească tuturor managerilor de instituții că „ați înțeles mai bine decât colegii voștri din țară să nu sacrificați copiii, mai ales pe cei de clasa a VII-a și a VIII-a. E absurd să spun că nu ne dorim salarii mai mari, dar nici nu pot fi de acord cu boicotul împotriva elevilor!”, a mai afirmat prof. Miu. A reamintit că este total împotriva concursurilor extrașcolare, chiar cu girul ministrei Andronescu, care l-a felicitat pentru inițiativă: „Solicităm salarii mai mari, dar cu aceste concursuri susținem evaziunea fiscală!”. Au mai fost punctate, spre atenție maximă, lucrările de reabilitare în școli, absenteismul, mai ales că are semnale că sunt profesori care, din dorința de a se împrieteni cu elevii, nu le pun absențe, în proporție de 10-20%, disciplina în școli și mai ales fondurile care încă se strâng pentru Bacalaureat: „Lăsați protocoalele în grija noastră. N-o să moară nimeni de foame și de sete și nu mai dați vina pe părinți, că ei și-ar dori să se ocupe. N-am văzut în metodologia de desfășurare a Bacalaureatului ca părinții să fie implicați în organizare!”. I-a asigurat pe cei prezenți că, în ciuda unei diferențe de buget la cheltuielile cu personalul, ea va fi acoperită, exprimându-și certitudinea că la o eventuală mărire vor veni și suplimentări. Asta mai rămâne de discutat… Directorii au aflat cu această ocazie și de intenția unor instituții școlare din orașul Bursa din Turcia de a se înfrăți cu unități constănțene. 25 de milioane lei pentru cea mai frumoasă siglă a ISJ Constanța Zilele acestea, pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Constanța vor fi postate etapele desfășurării unui concurs ce-și propune să stârnească imaginația tuturor elevilor. La conducere nouă – siglă nouă! Așadar, s-a lansat oficial concursul Sigla ISJ Constanța, lucrarea celui mai bun elev fiind premiată cu 10 milioane lei. Școala de unde provine va primi 15 milioane lei. Se estimează ca la sfârșitul lunii mai să fie declarat câștigătorul!