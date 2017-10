Summitul NATO, sub semnul crizei economice şi al Afganistanului

Summitul NATO, sub semnul crizei economice și al Afganistanului

Sâmbătă, 19 Mai 2012.

Afganistanul va domina dezbaterile de la summitul NATO de la Chicago, în cadrul căruia Franța se va afla într-o situație delicată după ce a anunțat o retragere anticipată a militarilor săi. Prezentat drept „cel mai mare din istoria” Alianței Nord-Atlantice, cu un număr de aproximativ 50 de țări invitate, acest summit va fi și cel al „austerității”, care obligă armatele occidentale să coopereze mai mult, cu scopul de a nu își pierde supremația tehnologică.Această reuniune va dobândi o importanță specială pentru președin-tele american Barack Obama, care îi găzduiește duminică și luni pe omologii săi în orașul Chicago (nord-est), plasat sub importante măsuri de securitate, în contextul în care sunt prevăzute o serie de manifestații.„Cu șase luni înainte de alegerile prezidențiale, summitul îi va oferi ocazia să se afirme ca lider al lumii occidentale”, subliniază Nick Witney, un expert din cadrul European Council on Foreign Policy.În această perspectivă, observatorii așteaptă un summit fără aspe-rități, în special în privința Afganis-tanului, în contextul în care priorita-tea NATO este o retragere reușită după mai bine de un deceniu de când a lansat, în 2001, cea mai complexă operațiune din istoria sa.Va fi, deci, vorba despre o strângere a rândurilor în jurul strategiei stabilite în 2010, și anume retragerea în bună ordine, până la sfârșitul lui 2014, a marii majorități a celor 130.000 de militari internaționali staționați în Afganistan.„Veniți împreună, plecați împreună” este mottoul promovat de An-ders Fogh Rasmussen, secretarul general al NATO.Dar această voință de coeziune este fragilizată de noul președinte francez François Hollande, hotărât să repatrieze trupele franceze de luptă până la sfârșitul lui 2012.Liderul socialist consideră misiunea ca „terminată”, având în vedere că francezii vor preda în curând forțelor afgane responsabilitatea asigurării securității singurei regiuni aflate sub controlul lor, și anume Kapisa.