Suedia nu mai poate oferi cazare imigranților

1

jihadisti se pot bucura linistiti 100/ la 100 !!!

Acest proiect cu refugiati va avea un regret pentru europa .1. Prin emigrare an franta si belgia sau stabilit si au optinut cetatenie deschid pucte de afaceri baruri cafenele si etc. Prin aceste afaceri detin informati pentru terorism .2.refugiati ei chiar daca stau an taberele lor vor fi uniti si vor fugi ba chiar se ajunge la criminalitate sa omuoara cetateni pe strada de ce spun asta ex.daca mai vin 2 antentate an europa planu se va schimba refugiati din europa trimisi an tarile lor punetiva an locul lor ce ati face preferati sa va duceti an calea razboiului si asaraciei sau sa va omorati sau sa omorati cetateni ! An frsnta o tabara de refugiati au izbucnit un incediu axat cand a avut antentatele la paris !!! Ganditiva ca acesti refugiati din europa nu mai stau cu gandul obligat ne obligat nu se vor mai duce an tarile lor .jihadisti au un profit firul informativ pentru ca sun tot din famiile lor prostia europei si nr.1 este cancelaru germaniei angela merkel ea a vrut un profit de la O.N.U.si sa asi spele pata cu evrei si tigani din lagar pe vremea lui hitlar dar an mintea ei sade inteligenta lui hitlar .ar trebui ca europa sa aiba emigranti lor ex romania germania bosnia franta kazastan olanda si frontierele anchise pentru statul islamic trebuia de la primele antentate din 11 septembrie 2011cu singuranta nu era criza toti bani sun terminati pe razbuoaiele din statul islamic .si important europa andepartata de america america este diavolul care schimba lumea !!!