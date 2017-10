Sudanul ar fi capturat un vultur ce ar fi folosit de Israel pentru spionaj

Ştire online publicată Miercuri, 12 Decembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Un vultur care ar fi folosit de Israel pentru spionaj ar fi fost capturat în orașul sudanez Kereinek, din regiunea Darfour, a anunțat cotidianul egiptean „El Balad”.Echipamentul instalat asupra vulturului are baterie solară și permite transmiterea informațiilor înregistrate, inclusiv imagini, prin satelit, susține cotidianul „Haaretz”, în ediția electronică. Acesta are, de asemenea, instalat un GPS. Publicația susține, de asemenea, că serviciile de securitate sudaneze au stabilit că echipamentul găsit provine de la Universitatea Evreiască din Ierusalim și poartă logo-ul acesteia.Un ecologist din cadrul Autorității pentru natură și parcuri din Israel, Ohad Hazofe, a declarat pentru site-ul israelian Ynet că vulturii sunt însemnați și echipați de rutină cu GPS în scopuri de cercetare.„Acest vultur tânăr a fost însemnat, împreună cu alți 100, în octombrie. Acesta are două însemne pe aripi și un cip GPS fabricat în Germania”, a declarat Hazofe. Potrivit lui, dispozitivul nu poate realiza fotografii.