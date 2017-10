„SUA vor continua raidurile împotriva teroriştilor!“

Promisiunea lui Barack Obama

„SUA vor continua raidurile împotriva teroriștilor!“

Ştire online publicată Joi, 10 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Barack Obama a promis că Statele Unite vor continua să vizeze teroriști, după cele două raiduri separate efectuateîn Somalia și în Libia, la sfârșitul săptămânii trecute, dar a refuzat să comenteze cu privire la legalitatea operațiunii din Libia.„Am diminuat nucleul central Al-Qaida care opera în Afganistan și Pakistan. Dar acum există grupări regionale, unele legate în mod explicit de Al-Qaida sau de această ideologie, altele mai autonome”, a spus Barack Obama, într-o conferință de presă la Casa Albă.„Sunt puțini cei care pot opera în afara frontierelor lor, dar ei pot provoca multe pagube în interiorul frontierelor lor”, a argumentat președintele, citând Africa între locurile în care aceste grupări se pot ascunde. „Va fi necesar să continuăm să îi vizăm. Însă există o diferență între a-i ataca pe teroriști și a ne implica în războaie”, a avertizat Obama.Operațiunea din Libia a condus la capturarea lui Abu Anas al-Libi, un presupus lider al-Qaida. Ea a fost denunțată de Guvernul libian drept o „încălcare flagrantă a suveranității naționale”, iar Tripoli a cerut Washingtonului să îi predea imediat suspectul.Forțele speciale americane l-au capturat pe al-Libi într-un raid îndrăzneț efectuat la domiciliul acestuia. Este vorba despre un libian care figura pe lista celor mai căutate persoane de către poliția federală americană (FBI), care oferea până la cinci milioane de dolari pentru orice informație care ar fi condus la arestarea sau condamnarea acestuia.Pe numele său adevărat Nazih Abdul Hamed al-Raghie, acest presupus lider al unei rețelei Al-Qaida era căutat de către Statele Unite, care-l acuză de implicare în atentatele sângeroase din 1998, soldate cu peste 200 de morți, împotriva ambasadelor americane din Tanzania și Kenya. El a fost inculpat în 2000 de un tribunal federal la New York.Celălalt raid efectuat sâmbătă, în Somalia, îl viza pe kenyanul de origine somaleză Abdulkadir Mohamed Abdulkadir, un lider al grupării islamiste Al-Shabaab, alias „Ikrima”, care era „un comandant al combatanților străini shebab din Somalia”, a declarat, pentru AFP, un oficial de rang înalt american, sub acoperirea anonimatului.Rezultatul operațiunii nu este, însă, clar. Aceasta „nu s-a soldat cu capturarea lui Ikrima”, s-a limitat să declare un purtător de cuvânt al Pentagonului, George Little.