SUA: Un băieţel de cinci ani este ţinut ostatic într-un buncăr subteran de șase zile

SUA: Un băiețel de cinci ani este ținut ostatic într-un buncăr subteran de șase zile

Ştire online publicată Luni, 04 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Un băiețel de cinci ani este ținut ostatic de șase zile într-un buncăr subteran în statul Alabama (SUA), după ce un individ înarmat, de aproximativ 65 de ani, l-a împușcat pe șoferul unui autobuz școlar și l-a sechestrat pe micuț, transmit AP, Fox News și Reuters.Negocierile cu răpitorul Jimmy Dykes au eșuat. El refuză să-l elibereze pe băiat, al cărui plânset se aude prin conducta de aerisire. Până în prezent, atacatorul nu a avansat niciun fel de condiții, potrivit poliției.Șeriful orașului Midland City, Wally Olsen, susține că băiatul este bine. 'Răpitorul ne-a asigurat că are un încălzitor electric și câteva pături. Ne-a permis să-i trimitem băiatului medicamente, jucării și creioane de colorat.Vreau să-i muțumesc lui Dykes că are grijă de copil. Acest lucru este foarte important', a afirmat el.Despre atacator, poliția spune că acesta nu cunoștea înainte băiatul și nici familia sa. Cu vecinii nu avea relații prea bune, trăia într-o rulotă și lucra zilnic la buncărul său subteran. Miercurea trecută, el ar fi trebuit să compară în fața judecătorilor pentru că își amenințase vecinii.Locuitorii din Alabama, șocați de cazul băiețelului din Midland City, au ieșit pe șosele cu pancarte, pe care se poate citi: 'Rugați-vă pentru Ethan!' - numele băiețelului ținut captiv.Localnicii nu își pot reveni. 'Nimic de genul acesta nu s-a mai întâmplat la noi. Copiii noștri se plimbau în liniște, nu ne făceam probleme că ceva rău s-ar putea întâmpla. Este dificil de spus în cuvinte ceea ce simțim acum. Este ca un vis urât din care nu ne putem trezi', spune unul dintre ei.Jimmy Dykes, veteran al războiului din Vietnam, l-a luat ostatic pe micuț marțea trecută. El a dat buzna într-un autobuz școlar; a tras mai multe focuri de armă în direcția șoferului și l-a luat cu el primul copil care i-a căzut sub ochi. În total 20 de copii se aflau în autobuz.