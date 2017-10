SUA trimite două baterii Patriot în Turcia

Sâmbătă, 15 Decembrie 2012.

Ministrul american al Apărării, Leon Panetta, a semnat ordinul de trimitere a două baterii de rachete de tip Patriot și a 400 de militari în Turcia, pentru apărarea teritoriului acestui stat de even-tuale atacuri cu rachete din Siria, informează Reuters, preluând o știre difuzată, vineri dimi-neață, de cotidianul The New York Times (NYT).În total, șase baterii de rachete sol-aer Patriot vor fi trimise în Turcia - câte două de către SUA, Olanda și Germania - menționează NYT. Toate se vor afla sub comanda NATO și sunt programate să devină operaționale până la sfârșitul lunii ianuarie, scrie aceeași publicație.Miniștrii de externe din statele membre NATO au aprobat, la 4 decembrie, desfășurarea de rachete sol-aer Patriot în sudul Turciei, după ce Ankara a prezentat o cerere oficială în acest sens. Scopul declarat al deciziei este de a proteja teritoriul turc de eventuale rachete lansate din Siria, unde au loc lupte între trupele guvernamentale fidele regimului Bashar al-Assad și forțele rebele.