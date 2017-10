SUA transportă armament în Afganistan prin baza de la Kogălniceanu

Ştire online publicată Joi, 28 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Avioane de marfa americane transporta arme si provizii unei brigazi a armatei americane din Afganistan prin intermediul unei baze romanesti de la Marea Neagra, de aproape trei luni, potrivit Hotnews. Oficialii militari americani evalueaza, astfel, rolul pe care l-ar putea juca baza de la Mihail Kogalniceanu in restul razboiului din Afganistan. Zona din Romania beneficiaza de transport rutier, aerian si maritim, astfel ca este foarte favorabila", a declarat locotenent-colonelul Greg Derner, un ofiter de la sediul Comandamentului SUA din Stuttgart, Germania.Pentru Statele Unite, obtinerea de echipamente in si din Afganistan poate fi considerata de mult timp o problema. Tranzitul prin Pakistan s-a dovedit a fi riscant, multe convoaie intrand sub incidenta atacurilor talibanilor din zonele de-a lungul frontierei. Tulburarile politice in Kargazstan au perturbat zborurile SUA pentru un timp, iar Rusia are restrictii asupra transporturilor de pe teritoriul sau.Cu toate ca baza din Romania nu elimina toate provocarile transportului de echipamente si provizii in Afganistan, pornirea misiunilor din Romania faciliteaza o parte din presiunile existente, sustine Derner. Evaluarea potentialului bazei romanesti ar putea dura mai multe luni.Incepand cu luna mai, o subunitate a fortelor aeriene militare opereaza la baza de la Mihail Kogalniceanu, pentru a testa capacitatea sa in domeniul aerian. In prezent, aproximativ 70 de piloti americani se afla in faza finala a operatiunii - transportul a 1.000 de tone de echipament catre baza americana din orasul Grafenwohr.O alta escadrila a transportat o tona de echipament din Romania in si din Afganistan, intr-o prima etapa a operatiunii, desfasurata la inceputul verii. Portul la Marea Neagra din Constanta face ca aceasta baza sa fie atat de atragatoare, sustine stripes.com, deoarece acesta reprezinta o legatura- cheie care deschide accesul catre alte rute de tranzit. Un alt avantaj este faptul ca Romania, membra NATO, ar permite transportul echipamentelor atat in, cat si din Afganistan, a spus Derner. Nu toate tarile permit ca traficul sa curga in ambele sensuri.Chiar daca va efectua mai multe operatiuni de tranzit din Romania, SUA nu va trimite un numar mare de trupe americane sa execute misiunea. In schimb, un scenariu mult mai probabil ar implica munca cetatenilor romani. Aceasta ar elibera efectivul american militar pentru indeplinirea altor sarcini, oferind in acelasi timp, un impuls economiei locale, a mai spus Derner.