SUA și Libia au distrus armele chimice ale lui Gaddafi

Ştire online publicată Miercuri, 05 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

În timp ce efortul internațional de a distruge armele chimice ale regimului sirian se amână, un alt arsenal a fost eliminat în secret de SUA și de guvernul Libiei: cel al fostului dictator libian, colonelul Muammar Gaddafi. Ultima tranșă - aproximativ două tone de iperită, sau gaz muștar - a fost distrusă la 26 ianuarie, informează marți ziarul El Pais.Potrivit cotidianului The New York Times, SUA și Libia au distrus în ultimele trei luni ultimele rămășițe ale armamentului letal chimic al regimului lui Gaddafi. Echipamentul folosit de cele două țări pentru a elimina arsenalul a fost un cuptor transportabil de înaltă tehnologie. S-ar fi distrus sute de bombe de artilerie echipate cu gaz muștar, circa două tone în total.Armata SUA avertizase despre pericolul ca această cantitate de armament să cadă în mâinile teroriștilor. 'Este culminarea unuia din cele mai mare eforturi internaționale pentru eliminarea armelor de distrugere în masă ale Libiei, garantându-se astfel că nu vor cădea niciodată în mâinile grupurilor teroriste', a declarat Andrew C. Weber, asistent al secretarului apărării, responsabil cu arme nucleare, chimice și biologice, scrie Agerpres.