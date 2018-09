SUA şi India vor să-şi consolideze relaţiile bilaterale în domeniul apărării

SUA și India vor să-și consolideze relațiile bilaterale în domeniul apărării

SUA și India au început, ieri, la New Delhi, o rundă de discuții pentru consolidarea relațiilor politice și din domeniul securității, cele două părți sperând să ajungă la un acord privind sporirea vânzărilor de arme americane către țara sud-asiatică, transmite Reuters.Secretarul de stat american Mike Pompeo și ministrul Apărării James Mattis s-au întâlnit cu miniștrii indieni Sushma Swaraj (Afaceri Externe) și Nirmala Sitharaman (Apărare).Autoritățile de la Washington și New Delhi încearcă în ultimii ani să contrabalanseze influența crescândă a Chinei în Asia, în special în Pakistan, Asia de Sud-Est și Oceanul Indian.„Vizita mea este un indicator clar al faptului că noi considerăm India ca având un loc printre cei mai strategici, i-aș numi chiar semnificativi, noi parteneri”, a declarat Mattis pentru jurnaliștii care îl însoțesc la New Delhi.Înainte de a ajunge în India, secretarul de stat american Mike Pompeo a avut la Islamabad discuții cu noul guvern pakistanez.Prezența trupelor americane în Afganistan a sporit sensibilitatea SUA la rivalitatea regională dintre India și Pakistan. Statele Unite au devenit al doilea furnizor de arme al Indiei, valoarea achizițiilor de arme americane de către New Delhi ridicându-se la 15 miliarde de dolari în ultimii zece ani.