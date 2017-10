SUA se pregătesc pentru extinderea programului Visa Waiver

Ştire online publicată Joi, 15 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Statele Unite ale Americii au dezvoltat un sistem ce permite monitorizarea persoanelor care au depășit perioada legală de ședere pe teritoriul lor, astfel încât cetățenii din țări precum Brazilia, Polonia și România ar putea să meargă în curând în America fără vize. Această mișcare ar putea fi îndreptată spre impulsionarea industriei turistice ce a avut de suferit după atacurile de la 11 septembrie 2001, a scris, ieri, Financial Times.Posibila extindere a așa-numitului program Visa Waiver survine în urma unei treceri în revistă cuprinzătoare efectuate de Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) a statutului celor 1,6 milioane de străini care au depășit perioada legală de ședere pe teritoriul SUA în baza vizelor. În prezent, de sistemul Visa Waiver se bucură cetățeni din 23 de țări europene, dar și din alte state precum Japonia, Coreea de Sud, Australia și Noua Zeelandă, ceea ce le permite să călătorească în SUA după o înregistrare prealabilă online. Alte țări, mai ales Brazilia și Polonia, dar și România, Bulgaria și Cipru, au făcut lobby în vederea primirii aceluiași statut, însă în calea dorinței lor a intervenit dezbaterea privind monitorizarea vizitatorilor pe fondul evenimentelor de la 9/11, notează publicația. Comisia înființată după 11 septembrie a recomandat ca vizitatorii să fie amprentați atât la intrarea, cât și la ieșirea din țară, considerând aceasta o metodă sigură de a urmări persoanele care au depășit perioada legală de ședere pe teritoriul american. „Congresul a insistat ca sistemul Visa Waiver să nu fie extins pentru nicio altă țară în lipsa unor sisteme adecvate de calculare a depășirii perioadei de sejur”, a explicat Edward Alden din cadrul think tank-ului Council on Foreign Relations. În context, John Cohen, adjunctul coordonatorului privind combaterea terorismului din DHS, a afirmat că departamentul se află în poziția de a „furniza Congresului, țară cu țară, datele privind procentul de cetățeni care și-au depășit perioada de ședere”. El a adăugat că departamentul a examinat detaliile biografice trimise administrației de companiile aeriene în legătură cu circa 1,6 milioane de posibile depășiri ale perioadei legale de ședere în SUA.