SUA: O femeie, primar al oraşului New Orleans

SUA: O femeie, primar al orașului New Orleans

Ştire online publicată Marţi, 21 Noiembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

O femeie, LaToya Cantrell, a fost aleasă primar al orașului New Orleans, o premieră în cei 300 de ani de istorie a metropolei din statul american Louisiana, devastată de uraganul Katrina în 2005, scrie AFP.Învingătoare a unui duel feminin, LaToya Cantrell, 45 de ani, s-a impus detașat cu 60% din voturi în fața lui Desiree Charbonnet, o fostă judecătoare. Ea îi urmează în funcție lui Mitch Landrieu care nu a mai avut dreptul să candideze după două mandate.LaToya Cantrell va intra oficial în funcție ca al 51-lea primar în mai 2018, în mijlocul evenimentelor care vor marca împlinirea a 300 de ani de la înființarea fostei capitale coloniale franceze.Ea se alătură clubului foarte restrâns al femeilor în fruntea marilor orașe americane. Potrivit unui studiu al Universității statului New Jersey, numai 19% dintre aglomerațiile urbane cu peste 300.000 de locuitori aveau o femeie ca primar în 2016.Consilier municipal din 2012, ea a promis să își îndeplinească cu integritate mandatul în fruntea orașului, cunoscut pentru defilarea de Mardi Gras (cu o zi înainte de începerea postului pentru Paștile catolic), bucătăria condimentată și cluburile de jazz. Ea și-a axat campania pe cele „două adevăruri” ale orașului unde turismul înfloritor și reconstrucția reușită nu au rezolvat problemele de sărăcie și delincvență.Originară din Los Angeles, LaToya Cantrell s-a stabilit la New Orleans de peste 30 de ani. Ea s-a făcut cunoscută implicându-se în reconstrucția cartierului său după trecerea uraganului Katrina. Cel mai devastator uragan din istoria SUA a făcut circa 1.800 de morți și pagube de peste 150 de miliarde de dolari în Louisiana, Mississippi și Alabama.Primarul de la acea dată, Ray Nagin, a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru corupție și spălare de bani.