SUA înăspresc sancțiunile împotriva Rusiei; este vizată și cea mai mare bancă rusă

Ştire online publicată Vineri, 12 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Statele Unite au decis vineri instituirea de noi sancțiuni împotriva Rusiei ca urmare a ''continuării acțiunilor destabilizatoare în Ucraina'', fiind vizate în principal industriile petrolieră și militară, precum și principalele bănci ruse de stat cărora li se va limita accesul pe piața americană de capital, transmit agențiile Reuters și AFP citând un comunicat al Trezoreriei americane.Un număr de șase bănci ruse, printre care și Gazprombank și Bank of Moscow, se regăsesc din luna iulie pe lista entităților financiare sancționate. Acum pe listă a fost introdusă și banca Sberbank, cea mai mare bancă rusă după valoarea activelor, conform estimării Trezoreriei americane ea deținând circa un sfert din activele financiare din Rusia. În plus, toate aceste bănci nu vor avea dreptul să contracteze pe piața americană de capital împrumuturi cu o maturitate mai mare de 30 de zile, față de 90 de zile anterior.În ce privește sectorul energetic, Statele Unite nu vor mai permite vânzarea de bunuri, tehnologii și servicii către cinci mari societăți ruse ce activează în acest domeniu, printre ele numărându-se Gazprom, Lukoil et Rosneft. De asemenea, instituțiile financiare americane nu vor mai putea acorda finanțări pe termen lung (peste 90 de zile) companiilor Transneft și Gazprom Neft.De astfel de finanțări va fi privat și grupul Rosteh, ce activează în industria de apărare, altor cinci societăți din acest sector urmând să li se blocheze activele din SUA, scrie mediafax.