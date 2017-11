SUA: Există posibilitatea numirii unui procuror special pentru anchetarea email-ului privat al lui Hillary Clinton

Ştire online publicată Marţi, 14 Noiembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul american al Justitiei, Jeff Sessions, a asigurat marti ca decizia de a numi sau nu un procuror special pentru anchetarea email-ului privat al lui Hillary Clinton va fi luata rapid, relateaza AFP."Puteti fi siguri ca (decizia) va fi facuta fara influenta politica, corect si in mod corespunzator", a declarat Jeff Sessions in timpul unei audieri in fata Comitetului judiciar al Camerei Reprezentantilor.Hillary Clinton a utilizat un cont privat de email si un server privat pe cand conducea Departamentul de Stat (2009-2013).Utilizarea unui cont privat in scopuri profesionale este interzisa de administratia americana, iar adversarii republicani au acuzat-o pe Hillary Clinton ca, prin nefolosirea conturilor oficiale si a serverelor securizate, a pus in pericol securitatea nationala, dar si ca a vrut sa ascunda anumite lucruri.Hillary Clinton sustine insa ca emailurile sale nu erau secrete atunci cand le-a trimis din contul privat.