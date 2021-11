SUA eliberează pe piaţă 50 de milioane de barili de ţiţei din rezerva strategică

Casa Albă a anunţat că a aprobat eliberarea pe piaţă a 50 de milioane de barili de ţiţei din rezerva strategică a Statelor Unite, măsură care are ca scop scăderea preţului petrolului pe piaţa internaţională, în cadrul unei acţiuni concentrate cu Japonia, China, India, Coreea de Sud şi Marea Britanie, informează Reuters. Este pentru prima oară când SUA coordonează o astfel de măsură împreună cu unii dintre cei mai mari consumatori mondiali de petrol. În acelaşi timp, această încercare fără precedent ar putea declanşa o reacţie contrară din partea OPEC+ (Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol), arată Bloomberg. Din cei 50 de milioane de barili, 32 de milioane de barili vor fi eliberaţi de U.S. Strategic Petroleum Reserve sub forma unui sistem de schimburi pe parcursul următoarelor luni, în timp ce 18 milioane de barili vor fi pur şi simplu vânduţi pe piaţă în regim accelerat, a anunţat Casa Albă într-un comunicat de presă. Acţiunea intervine într-un moment în care preţurile la pompă au crescut în mod exploziv în SUA, mai ales că pe 25 noiembrie americanii sărbătoresc Ziua Recunoştinţei când milioane de americani călătoresc pentru a petrece împreună cu familiile.