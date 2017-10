SUA declară stare de urgență în Puerto Rico din cauza virusului Zika

Sâmbătă, 13 August 2016.

Ministerul american al Sanatatii a declarat vineri stare de urgenta in Puerto Rico din cauza raspandirii pe scara larga a virusului Zika, care reprezinta "o amenintare semnificativa" pentru sanatatea publica, relateaza Reuters.Masura a fost luata la solicitarea guvernatorului Alejandro Garcia Padilla, in contextul in care virusul Zika se raspandeste rapid, punand in pericol sute de femei insarcinate si copiii care urmeaza sa se nasca, anunta Agerpres.Aceasta ar urma sa permita ministerului american de resort sa furnizeze sprijin suplimentar guvernului din Puerto Rico pentru combaterea epidemiei pe insula.Practic, guvernul local va putea sa ceara fonduri pentru angajarea si instruirea de lucratori sanitari care sa ajute la controlul epidemiei.De asemenea, Puerto Rico va putea redistribui temporar angajati sanitari din sectorul public pentru a asista la raspunsul la epidemie.Pana la 12 august, Ministerul Sanatatii din Puerto Rico a inregistrat 10.690 de cazuri de Zika confirmate de laborator, inclusiv 1.035 de infectii la femei insarcinate, dar crede ca numarul cazurilor de contaminare ar putea fi mai mare, intrucat cei infectati nu prezinta simptome.