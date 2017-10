SUA creează panică în economia mondială

Ştire online publicată Luni, 08 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Scăderea ratingului Statelor Unite de la AAA la AA+ va crește costurile de creditare ale țării cu 100 de miliarde de dolari pe an, arată un raport al băncii de investiții JPMorgan Chase & Co. (JPM).În anul fiscal 2010, Statele Unite au cheltuit 414 miliarde de dolari dobândă la creditori, adică 2,7% din Produsul Intern Brut, a anunțat Trezoreria națională, relatează NewsIn.Agenția de evaluare financiară Standard&Poor’s a redus vineri ratingul Statelor Unite, de la AAA la AA+, pentru prima dată în istorie.Agenția a explicat că planul de consolidare fiscală adoptat marți de Congres nu merge suficient de departe și că există în continuare temeri privind deficitul bugetar. Washingtonul a fost blocat luni de zile într-o dispută politică privind ridicarea plafonului de îndatorare.În timp ce știrea privind scăderea ratingului a făcut înconjurul lumii vineri seară, oficiali americani au declarat că sumele analizate de S&P sunt greșite. Surse sub acoperirea anonimatului au declarat că un oficial din Trezorerie a identificat o eroare de 2.000 de miliarde de dolari în analiza agenției. „O decizie afectată de o eroare de 2.000 de miliarde de dolari vorbește de la sine”, a declarat purtătorul de cuvânt al Trezoreriei SUA. El nu a oferit alte explicații.Anunțul S&P intervine după o săptămână agitată la bursele din întreaga lume. Joi, Wall Street a înregistrat cea mai mare scădere de la criza din 2008, iar bursele din Europa și Asia au urmat același trend.Corespondenții BBC afirmă că scăderea ratingului ar putea eroda și mai mult încrederea investitorilor în cea mai mare economie din lume, care se luptă deja cu un deficit enorm, o rată a șomajului de 9,1% și temeri privind o nouă recesiune.